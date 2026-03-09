Обговорювали Іран та Україну цілу годину: Трамп зателефонував Путіну вперше з 2025 року

Про розмову розповів помічник Путіна Юрій Ушаков. Бесіда тривала близько години, під час якої глава Кремля розповідав про успіхи ЗС РФ в Україні та натякав на дипломатичне завершення війни в Ірані.

"Розмова мала діловий, відвертий і конструктивний характер... Вони давно не розмовляли телефоном, востаннє — у грудні 2025 року", — розповів Ушаков, якого цитує низка росЗМІ, зокрема РІА Новини.

Розмова тривала близько години і відбулася з ініціативи Трампа. За словами Ушакова, головними темами бесіди стали війна на Близькому Сході і переговори про завершення війни Росії з Україною: сторони висловилися за "довгострокове врегулювання".

Путін, як повідомляється, висловив низку міркувань щодо якнайшвидшого політико-дипломатичного завершення війни Ізраїлю і США з Іраном.

"З цього приводу відбувся вельми предметний і, я думаю, не даремний обмін думками", — сказав Ушаков.

Відео дня

Він також похвалив зусилля США і Трампа в процесі завершення російсько-української війни.

Також Трамп і Путін обговорили ситуацію у Венесуелі. І глава Кремля "запропонував низку ідей" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Крім цього, обговорили ще кілька питань:

Путін і Трамп обговорили стан справ на світовому ринку нафти.

Путін і Трамп торкнулися ситуації у Венесуелі, зокрема в контексті ситуації на світовому нафтовому ринку.

Володимир Путін відзначив успішне просування ЗС РФ на лінії фронту, що має спонукати Київ до переговорів.

Примітно, але кремлівські журналісти назвали війну в Ірані "американо-ізраїльською операцією".

Трамп або Білий дім розмову поки не коментували. Але в Кремлі заявили, що він домовився з Путіним "підтримувати регулярне спілкування". Сьогодні президент США обіцяв дати пресконференцію і поспілкуватися з журналістами.

При цьому в Росії прямо заявили, що підтримують Іран. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін зазначив, що російська сторона дуже негативно ставиться до того, що відбувається, оскільки західні країни вважають, що першопричиною конфлікту є Іран.

Сполучені Штати просили Росію не ділитися з Іраном розвідувальними даними, заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Утім, якщо Тегеран і отримує інформацію з Москви, вона не дуже допомагає режиму аятол, вважають у Білому домі.