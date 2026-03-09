Обсуждали Иран и Украину целый час: Трамп позвонил Путину впервые с 2025 года

О разговоре рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. Беседа длилась около часа, во время которой глава Кремля рассказывал об успехах ВС РФ в Украине и намекал на дипломатическое завершение войны в Иране.

"Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер...Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года", — рассказал Ушаков, которого цитируют ряд росСМИ, включая РИА Новости.

Разговор длился около часа и состоялся по инициативе Трампа. По словам Ушакова, главными темами беседы стали война на Ближнем Востоке и переговоры о завершении войны России c Украиной: стороны высказались за "долгосрочное урегулирование".

Путин, как сообщается, высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому завершению войны Израиля и США с Ираном.

"На этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный обмен мнениями", - сказал Ушаков

Он также похвалил усилия США и Трампа в процессе завершения российско-украинской войны.

Также Трамп и Путин обсудили ситуацию в Венесуэле. И глава Кремля "предложил ряд идей" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме этого, обсудили еще несколько вопросов:

Путин и Трамп обсудили положение дел на мировом рынке нефти.

Путин и Трамп затронули ситуацию в Венесуэле, в том числе в контексте ситуации на мировом нефтяном рынке.

Владимир Путин отметил успешное продвижение ВС РФ на линии фронта, что должно побудить Киев к переговорам.

Примечательно, но кремлевские журналисты назвали войну в Иране "американо-израильской операцией".

Трамп или Белый дом разговор пока не комментировали. Но в Кремле заявили, что он договорился с Путиным "поддерживать регулярное общение". Сегодня президент США обещал дать пресс-конференцию и пообщаться с журналистами.

При этом в России прямо заявили, что поддерживают Иран. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что российская сторона очень негативно относится к происходящему, поскольку западные страны считают, что первопричиной конфликта является Иран.

Соединенные Штаты просили Россию не делиться с Ираном разведывательными данными, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Впрочем, если Тегеран и получает информацию из Москвы, она не очень помогает режиму аятолл, считают в Белом доме.