"Собирались напасть на нас": Трамп объявил о намерениях Ирана атаковать США и об отмене некоторых санкций (видео)

Соединенные Штаты Америки совместно с Израилем опередили Иран, поскольку Тегеран якобы намеревался напасть на Америку. Также президент США Дональд Трамп объявил об отмене некоторых санкций, связанных с нефтью.

Иран был полностью готов атаковать в течение недели. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп, передает Clash Report.

"В течение недели они собирались напасть на нас на 100%. Они были готовы. Они имели все эти ракеты — гораздо больше, чем кто-либо мог подумать — и они собирались атаковать нас", — рассказал глава Белого дома.

По словам Трампа, США и союзники знают обо всех местах в Иране, где изготавливаются беспилотники, и их будут атаковать.

Также политик рассказал, что американцам совместно с израильской стороной удалось "разгромить" Иран. По словам Трампа, беспилотники и ракеты Ирана были уничтожены в ходе военной операции, а весь флот — якобы потоплен.

"Их флот исчез. Все лежит на дне океана — 46 кораблей. Вы можете в это поверить?", — отметил Трамп.

Политик добавил, что ракетный потенциал Ирана якобы "снизился до 10%".

Глава Белого дома рассказал, что страны-соседки Ирана "полностью перешли" на сторону США и начали атаковать иранские объекты. По его словам, это было "достаточно успешно".

"Соседи Ирана перешли на нашу сторону и начали атаковать их, и, на самом деле, довольно успешно", — отметил Трамп.

Отмена санкций и нефть

Кроме того, Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится", — заявил политик.

По его словам, тогда, возможно, США не придется их снова вводить.

Трамп также рассказал, что "когда наступит время", ВМС США и их партнеры будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если это потребуется.

