Трамп возмущен: Иран начал минировать Ормузский пролив минами из РФ

Пока минирование не носит масштабного характера. Иранцы перевозят мины на небольших судах и уже установили несколько десятков, блокируя путь для танкеров.

По данным двух источников, знакомых с сообщениями американской разведки по этому вопросу, Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе, важнейшем в мире энергетическом коридоре, через который проходит около одной пятой всей сырой нефти. Причем Иран использует собственные мины, а также произведенные в Китае и России. Фокус собрал все, что известно.

О минировании Ормузского пролива одной из первых сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на разведку США.

Иран начал минировать Ормузский пролив, сообщает разведка США Фото: Скриншот

"Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от 2 до 3 мин. Хотя количество мин в Иране не разглашается, оценки за прошедшие годы варьировались от примерно 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства", — отметила журналистка.

А CNN сообщает, что Иран по-прежнему сохраняет от 80% до 90% своих малых катеров и минных заградителей, поэтому его силы вполне могут установить сотни мин в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), который фактически контролирует пролив наряду с традиционным военно-морским флотом, способен развернуть "коридор" из рассредоточенных минных заградительных судов, катеров, начиненных взрывчаткой, и береговых ракетных батарей.

Ранее Корпус стражей исламской революции предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано, и с начала войны в Иране он фактически закрыт. Источники заявили, что сейчас Ормузский пролив – это "долина смерти" из-за рисков, связанных с транзитом.

Дональд Трамп уже отреагировал на новости о минировании Ормузского пролива и потребовал "немедленного обезвреживания".

Президент США написал в своей соцсети Truth Social, что у Вашингтона "нет сообщений" о том, что Иран совершает подобные действия, но если это правда, то "мы хотим, чтобы они были немедленно удалены".

Трамп требует от Ирана убрать мины Фото: Скриншот

"Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе — а у нас нет сообщений о том, что они это сделали, — мы требуем их убрать немедленно! Если по какой-либо причине мины были размещены и не будут убраны немедленно, военные последствия для Ирана будут такого уровня, какого еще никто никогда не видел", — предупредил Трамп.

Однако, заняв более примирительную позицию, Трамп добавил: "Если же, с другой стороны, они уберут то, что, возможно, было установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении!"

Для понимания ситуации: судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших торговых путей в мире, практически прекратилось после того, как Иран пригрозил атаковать любое судно, пытающееся пройти через него, что привело к резкому росту цен на нефть и газ.

Дональд Трамп написал в социальных сетях ночью, что Иран столкнется со "смертью, огнем и яростью", если продолжит препятствовать транспортировке нефти через пролив.

Ранее американские официальные лица заявили, что ВМС США не сопровождали никакие суда через пролив, хотя президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что его администрация рассматривает варианты сделать это.

При этом Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности пропускать через Ормузский пролив любые европейские и арабские суда тех стран, которые выставят американских и израильских послов со своей территории.