Нефтяной кризис: Белый дом удалил пост о том, что США защищают танкеры от Ирана

Министр энергетики США Крис Райт удалил сообщение в социальных сетях, в котором утверждалось, что ВМС США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив. При этом Иран продолжает экспортировать свою нефть. Очередной танкер ушел в Китай.

В сообщении, опубликованном ранее 10 марта, Крис Райт заявил, что ВМС США сопроводили танкер через критически важный морской коридор, чтобы "обеспечить бесперебойную поставку нефти на мировые рынки" во время продолжающихся военных операций США против Ирана. Однако позже это сообщение было удалено из его аккаунта, и никаких дополнительных подробностей или разъяснений предоставлено не было, сообщает G Captain.

Уже через несколько часов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что пост Райта был, но был "быстро удален".

"Могу подтвердить, что на данный момент ВМС США не сопровождали танкеры или суда, хотя, конечно, такая возможность существует. Президент заявил, что обязательно воспользуется этим, если и когда это потребуется в подходящее время", — сказала она.

Удаленный пост на короткое время подогрел слухи о том, что Соединенные Штаты начали сопровождать коммерческие суда через пролив — шаг, который представлял бы собой значительную эскалацию операций по обеспечению морской безопасности, поскольку конфликт длится уже вторую неделю и Ормузский пролив остается заблокированным.

После ракетных и беспилотных атак на торговые суда, а также внезапного прекращения действия страхования от военных рисков, движение судов через Ормузский пролив резко замедлилось, что практически полностью остановило коммерческий транзит.

Данные отслеживания судов, собранные отраслевыми аналитиками, показывают, что в последние дни поток судов в Персидский залив иссяк: в этом районе наблюдалось лишь небольшое количество судов, связанных с Ираном, и отдельные балкеры, в то время как большинство коммерческих судов остаются на якоре или укрываются по обе стороны от узкого прохода.

При этом танкер, находящийся под санкциями США и перевозящий иранскую нефть, прошел через Ормузский пролив.

Супертанкер Cuma, перевозивший около двух миллионов баррелей иранской нефти под флагом Гайаны отправился в Китай.

Согласно данным отслеживания, это шестой иранский нефтяной танкер, зарегистрированный на этом стратегически важном водном пути с 28 февраля.

В то же время электронные помехи и сбои в работе AIS значительно затрудняют оценку перемещений судов в режиме реального времени. Представители служб морской безопасности заявляют, что помехи от GNSS и GPS в регионе влияют на навигационные системы и данные отслеживания судов, а некоторые суда преднамеренно отключают транспондеры во время прохождения через воды с высоким риском.

Путаница вокруг удаленного поста Райта возникла на фоне того, что администрация Трампа внедряет ряд мер, направленных на восстановление доверия к судоходству в регионе.

Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что ВМС США могут начать сопровождение танкеров через пролив "как можно скорее", если того потребуют условия, повторяя операции по сопровождению конвоев, использовавшиеся во время "танкерной войны" конца 1980-х годов.

Однако на данный момент статус любых операций по сопровождению остается неясным. В связи с переоценкой рисков страховыми компаниями, нарушениями работы систем слежения из-за электронных помех и сохраняющимися угрозами со стороны иранских ракет и беспилотников в регионе, коммерческое судоходство через Ормузский пролив по-прежнему составляет лишь малую часть от обычного уровня.

Напомним, 6 марта Иран атаковал в Ормузском проливе буксир ОАЭ, который спешил на помощь подбитому грузовому судну. Все, кто были на борту, погибли.

При этом Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности пропускать через Ормузский пролив любые европейские и арабские суда тех стран, которые выставят американских и израильских послов со своей территории.