Світ Війна США та Ізраїлю проти Ірану

Трамп обурений: Іран почав мінувати Ормузьку протоку мінами з РФ

ормузька протока
Іранці вже встановили кілька десятків мін в Ормузькій протоці | Фото: IRNA

Поки що мінування не має масштабного характеру. Іранці перевозять міни на невеликих суднах і вже встановили кілька десятків, блокуючи шлях для танкерів.

За даними двох джерел, знайомих із повідомленнями американської розвідки з цього питання, Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці, найважливішому у світі енергетичному коридорі, через який проходить близько однієї п'ятої всієї сирої нафти. Причому Іран використовує власні міни, а також вироблені в Китаї та Росії. Фокус зібрав усе, що відомо.

Про мінування Ормузької протоки однією з перших повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на розвідку США.

міни пост
Іран почав мінувати Ормузьку протоку, повідомляє розвідка США
Фото: Скриншот

"Іран використовує невеликі судна, кожне з яких може нести від 2 до 3 мін. Хоча кількість мін в Ірані не розголошують, оцінки за минулі роки варіювалися від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва", — зазначила журналістка.

А CNN повідомляє, що Іран, як і раніше, зберігає від 80% до 90% своїх малих катерів і мінних загороджувачів, тому його сили цілком можуть встановити сотні мін в Ормузькій протоці.

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР), який фактично контролює протоку поряд із традиційним військово-морським флотом, здатний розгорнути "коридор" із розосереджених мінних загороджувальних суден, катерів, начинених вибухівкою, і берегових ракетних батарей.

Раніше Корпус вартових ісламської революції попереджав, що будь-яке судно, що проходить через протоку, буде атаковано, і від початку війни в Ірані вона фактично закрита. Джерела заявили, що зараз Ормузька протока — це "долина смерті" через ризики, пов'язані з транзитом.

Дональд Трамп уже відреагував на новини про мінування Ормузької протоки і зажадав "негайного знешкодження".

Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що у Вашингтона "немає повідомлень" про те, що Іран чинить подібні дії, але якщо це правда, то "ми хочемо, щоб вони були негайно видалені".

трамп пост
Трамп вимагає від Ірану прибрати міни
Фото: Скриншот

"Якщо Іран встановив будь-які міни в Ормузькій протоці — а у нас немає повідомлень про те, що вони це зробили, — ми вимагаємо їх прибрати негайно! Якщо з якоїсь причини міни були розміщені і не будуть прибрані негайно, військові наслідки для Ірану будуть такого рівня, якого ще ніхто ніколи не бачив", — попередив Трамп.

Однак, зайнявши більш примирливу позицію, Трамп додав: "Якщо ж, з іншого боку, вони приберуть те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку!"

Для розуміння ситуації: судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших торговельних шляхів у світі, практично припинилося після того, як Іран погрожував атакувати будь-яке судно, що намагається пройти через неї, що призвело до різкого зростання цін на нафту і газ.

Дональд Трамп написав у соціальних мережах вночі, що Іран зіткнеться зі "смертю, вогнем і люттю", якщо продовжить перешкоджати транспортуванню нафти через протоку.

Раніше американські офіційні особи заявили, що ВМС США не супроводжували жодні судна через протоку, хоча президент Дональд Трамп у понеділок заявив, що його адміністрація розглядає варіанти зробити це.

Водночас Корпус вартових Ісламської революції заявив про готовність пропускати через Ормузьку протоку будь-які європейські та арабські судна тих країн, які виставлять американських та ізраїльських послів зі своєї території.