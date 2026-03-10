Трамп обурений: Іран почав мінувати Ормузьку протоку мінами з РФ

Поки що мінування не має масштабного характеру. Іранці перевозять міни на невеликих суднах і вже встановили кілька десятків, блокуючи шлях для танкерів.

За даними двох джерел, знайомих із повідомленнями американської розвідки з цього питання, Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці, найважливішому у світі енергетичному коридорі, через який проходить близько однієї п'ятої всієї сирої нафти. Причому Іран використовує власні міни, а також вироблені в Китаї та Росії. Фокус зібрав усе, що відомо.

Про мінування Ормузької протоки однією з перших повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на розвідку США.

Іран почав мінувати Ормузьку протоку, повідомляє розвідка США Фото: Скриншот

"Іран використовує невеликі судна, кожне з яких може нести від 2 до 3 мін. Хоча кількість мін в Ірані не розголошують, оцінки за минулі роки варіювалися від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва", — зазначила журналістка.

А CNN повідомляє, що Іран, як і раніше, зберігає від 80% до 90% своїх малих катерів і мінних загороджувачів, тому його сили цілком можуть встановити сотні мін в Ормузькій протоці.

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР), який фактично контролює протоку поряд із традиційним військово-морським флотом, здатний розгорнути "коридор" із розосереджених мінних загороджувальних суден, катерів, начинених вибухівкою, і берегових ракетних батарей.

Раніше Корпус вартових ісламської революції попереджав, що будь-яке судно, що проходить через протоку, буде атаковано, і від початку війни в Ірані вона фактично закрита. Джерела заявили, що зараз Ормузька протока — це "долина смерті" через ризики, пов'язані з транзитом.

Дональд Трамп уже відреагував на новини про мінування Ормузької протоки і зажадав "негайного знешкодження".

Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що у Вашингтона "немає повідомлень" про те, що Іран чинить подібні дії, але якщо це правда, то "ми хочемо, щоб вони були негайно видалені".

Трамп вимагає від Ірану прибрати міни Фото: Скриншот

"Якщо Іран встановив будь-які міни в Ормузькій протоці — а у нас немає повідомлень про те, що вони це зробили, — ми вимагаємо їх прибрати негайно! Якщо з якоїсь причини міни були розміщені і не будуть прибрані негайно, військові наслідки для Ірану будуть такого рівня, якого ще ніхто ніколи не бачив", — попередив Трамп.

Однак, зайнявши більш примирливу позицію, Трамп додав: "Якщо ж, з іншого боку, вони приберуть те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку!"

Для розуміння ситуації: судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших торговельних шляхів у світі, практично припинилося після того, як Іран погрожував атакувати будь-яке судно, що намагається пройти через неї, що призвело до різкого зростання цін на нафту і газ.

Дональд Трамп написав у соціальних мережах вночі, що Іран зіткнеться зі "смертю, вогнем і люттю", якщо продовжить перешкоджати транспортуванню нафти через протоку.

Раніше американські офіційні особи заявили, що ВМС США не супроводжували жодні судна через протоку, хоча президент Дональд Трамп у понеділок заявив, що його адміністрація розглядає варіанти зробити це.

Водночас Корпус вартових Ісламської революції заявив про готовність пропускати через Ормузьку протоку будь-які європейські та арабські судна тих країн, які виставлять американських та ізраїльських послів зі своєї території.