Не перемир'я в Україні і не санкції на нафту РФ: Пєсков озвучив, про що говорив Трамп з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путіна не спілкувались щодо перемир'я чи припинення вогню на війні в Україні, запевнив речник Кремля Дмитро Пєсков. Крім того, не ішлося про зняття санкцій на російську нафту. Яка тема цікавила лідерів двох країн, які відновили спілкування після двомісячної паузи на тлі воєн в Ірані та в Україні?

Путін передав Трамп свої пропозиції про "шляхи врегулювання кризи" в Ірані, навело слова Пєскова росЗМІ "РИА Новости". З його слів, російський президент запропонував свою участь у переговорах на Близькому Сході і зауважив, що знадобиться координувати дії з "міжнародними сторонами". Теми розмови політиків обертались навколо Ірану, Близького Сходу, спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа та питання України.

Україна. Брифінг речника Кремля відбувся опівдні 10 березня, через пів доби після контактів Москви та Вашингтона. Пєсков заявив, що Трамп, з одного боку, не торкнувся питання зняття санкцій проти російської нафти, а з іншого, не згадав про перемир'я та припинення вогню в Україні. Крім того, не говорили про продовження переговорів, тому невідомо, коли та де відбудеться нова зустріч, ідеться у дописі росЗМІ. Крім того, з'ясувалось, що Віткофф продовжує контакти з Кремлем по "чутливих питаннях".

Відео дня

Іран. Пєсков повідомив, що Путін озвучив намір допомогти з подіями в Ірані. РосЗМІ ТАСС уточнили, що речник Кремля не розповів, у чому саме полягатиме допомога і, наприклад, чи стосуватиметься вона розвідданих, які Москва передає Тегерану.

Розмови Трампа та Путіна — деталі контактів 9 березня Фото: Скриншот

Розмови Трампа та Путіна — деталі

Зазначимо, увечері 9 березня стало відомо про розмову Трампа і Путіна, про що написали росЗМІ. При цьому наголошувалось, що ініціатива телефонного контакту надійшла з Білого дому. Розмова тривала протягом години і, за оцінками Кремля, була "діловою, конструктивною, відвертою". Як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, говорили про Іран, Венесуелу та Україну. Своєю чергою американський президент прокоментував спілкування: за його оцінкою, Путін намагається "бути корисним" під час війни на Близькому Сході.

Зауважмо, з листопада 2024 року по березень 2026 відбулось п'ять розмов Трампа і Путіна. Передостання — у грудні 2025 року. Як писав Фокус, основна тема розмови стосувалась війни в Україні. Спілкування 9 березня 2026 року — перший контакт у новому році після двомісячної паузи, і він відбувся на десятий день війни в Ірані.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо війни в Ірані, в Україні та щодо позицій Трампа про мирні переговори. Тим часом 5 березня, на шостий день подій на Близькому Сході, глава Білого дому натякнув, що наступна ціль США — це Куба, у якому діє несприятливий для американців політичний режим.