Кінець війни: чи дійсно Трамп спустив на гальмах питання мирного врегулювання

Неабияка активність адміністрації Дональда Трампа на близькосхідному напрямку кардинальним чином змістила зовнішньополітичні американські пріоритети, і з огляду на це зустріч щодо врегулювання російсько-української війни була перенесена на невизначений термін. Коли відбудеться черговий перемовний раунд та як в цих умовах має діяти офіційний Київ, з’ясовував Фокус.

У понеділок, 9 березня Володимир Зеленський провів нараду з українською командою перемовників щодо зустрічі з делегаціями Росії та США. За підсумками розмови глава держави повідомив, що тристороння «мирна» комунікація, яка була запланована на цей тиждень, перенесена. Такий крок, уточнив президент, ініційований американською стороною. Він пояснив, що наразі пріоритет американської сторони «та вся увага» прикуті до війни проти іранського режиму. Окремо чинний гарант української Конституції наголосив, що Київ готовий до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з погляду закінчення війни.

Володимир Зеленський нагадав, що Кремль намагається використовувати загострення ситуації на Близькому Сході на свою геополітичну користь Фото: Скріншот

«Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України», — підкреслив нинішній господар Банкової.

Водночас Зеленський зауважив, що Кремль намагається використовувати загострення ситуації на Близькому Сході на свою геополітичну користь: «Росія хоче перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та усього Заходу».

Зазначимо, що зустріч щодо мирного врегулювання по Україні раніше була запланована на середу, 11 березня і мала пройти у Стамбулі. Наразі ж часові комунікаційні рамки, як і загалом перспективи мирного врегулювання залишаються відкритими.

Чи проглядається насправді світло у мирно-перемовному тунелі

Превентивно констатувавши той факт, що відносно дати та місця мирних перемовин «тривають закулісні баталії», політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом зазначив наступне: «У тому, що переговори продовжаться в мене не має жодного сумніву. Коли вони відбудуться – сказати важно, але це насправді не має принципового значення. Справа в тому, що я не очікую від нового раунду переговорів чогось надзвичайного. Дай, Боже, якщо будуть нові домовленості про повернення наших людей з полону. Це – максимум, чого можна очікувати, але в питаннях принципових – передусім територіальних жодних просувань не прогнозую. Там патова ситуація, глухий кут, оскільки інтереси України та Росії прямо протилежні і, на мій погляд, реальний компроміс тут неможливий в принципі».

Між тим мирні перемовини, підкреслює експерт, неодмінно продовжаться, і, цілком можливо в їхніх рамках буде досягнуто компромісу щодо демілітаризованої зони Донбасу. Втім, станом на зараз, акцентує Володимир Фесенко, це не влаштовує росіян, «які хочуть примусити американців схилити нас до поступок».

«Для України, як держави, і для Володимира Зеленського, як президента, позиція росіян є неприйнятною. І, на жаль, навіть попри нашу допомогу на близькосхідному напрямку, очікувати тиску на РФ з боку Білого дому не доводиться. Трамп мислить по-інакшому, по-бізнесовому, тому єдине, що в обмін на наші безпілотники-перехоплювачі ми можемо отримати додаткову порцію систем для Patriot. Але в будь-якому разі маємо розуміти, що Трамп не буде грати на нашому боці. Єдиний момент, де американський президент залишається послідовним – це те, що він не грає на нашому боці», — акцентує Володимир Фесенко.

При цьому політолог вважає, що очільник Білого дому й надалі активно рухатиме процес мирного врегулювання російсько-української війни. «Логіка Трампа щодо того, що Росія більша, а відтак Україна має йти на поступки, на жаль, залишається незмінною. Трамп не вийде з гри, але думаю, що нам зараз потрібно підштовхувати американців до зміни переговорної парадигми і повернення їх до того, з чого вони починали рік тому. Маю на увазі просту ідею: домовлятися потрібно не про якусь всеосяжну і всеохоплюючу мирну угоду, а про просту річ – припинення вогню вздовж лінії фронту. Але якщо перемовини зацикляться на територіальному питанні, тоді все, тупик, виходу з якого я не бачу», — наголошує Володимир Фесенко. Політолог вважає, що надалі перемовини по Україні продовжуватимуться інерційно.

«Особисто я не бачу бажання американської сторони змінити перемовний формат і в цьому головна проблема. Тому, вибачте, але я скептик – не хочу видавати бажане за дійсне. Так, те, що ми пропонуємо американцям певні послуги на Близькому Сході – це правильно. Власне це – демонстрація того, що у нас є певні козирі, але, як би прикро це не було б констатувати, це не змінить кардинальним чином мирно-переговорну погоду», — підсумовує Володимир Фесенко.

Які питання буде обговорювати Буданов з росіянами

У тому, що єдиний прогрес у мирно-перемовному процесі на даному етапі може полягати лише в гуманітарній компоненті (обмін полоненими, тощо) переконаний політолог Віктор Небоженко.

«Паралельно з гуманітарними питаннями, скажу так обережно – можуть в рамках нових переговорних раундів обговорюватися предметно формати можливих варіантів призупинення війни. На жаль, ми припустилися величезної помилки, вивівши переговори в публічну площину. Такі речі мають відбуватися за кулісами – через розвідку, олігархів, родичів і так далі. А ось публічні перемовини слід проводити лише після того, коли призупинені військові дії», — зауважує політолог у розмові з Фокусом.

Експерт: "Трампу вже набридла іранська війна і він з величезним задоволенням хоче повернутися до нашого питання" Фото: Los Angeles Times

З огляду на вище окреслене, Віктор Небоженко робить наступний висновок: «Тепер у противника є два вікна можливостей – він може одночасно публічно обговорювати свистопляски довкола миру і бомбардувати Україну. Але якщо оцінювати ситуацію з оптимістичного кута, то можна констатувати, що Трампу вже набридла іранська війна і він з величезним задоволенням хоче повернутися до нашого питання».

Спонукає очільника Білого дому щодо повернення до мирного врегулювання по Україні, переконаний політолог, Європа, а конкретно Німеччина, яка вустами канцлера Мерца днями заявила про несприйняття миру без участі в процесі євросоюзників. Євроатлантизм, резюмує Віктор Небоженко, «вже не склеїти, як кружку і тепер Америці та Європі конче потрібно шукати альтернативні варіанти».

Дональд Трамп, каже експерт, надзвичайно емоційна людина і Україна має оперативно скористатися нинішньою «іранською» вразливістю очільника Білого дому на свою користь.

Загальну хвилю експертного скептицизму у розмові з Фокусом підтримав і політолог Олег Саакян. «Без реальної зміни на полі бою не буде зміни на дипломатичному «фронті» — це маємо розуміти завжди та повсякчас. Дипломатія має апріорі спиратися на військову силу», — зазначає політолог.

Президент США, наголошує експерт, «все ще дуже хоче домовитися з Путіним», а відтак Україна має максимально кооперуватися з Європою, паралельно підтримуючи суспільну опору всередині нашої держави.