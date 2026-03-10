Путін "хоче бути корисним": Трамп розкрив подробиці розмови з главою Кремля

У ході телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним глава Кремля сказав, що "хоче бути корисним".

Путін хотів би прислужитися Трампу у ситуації, яка склалася на Близькому Сході. Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції 9 березня.

Дональд Трамп назвав розмову з ним "дуже хорошою", а також додав, що на лінії під час спілкування лідерів перебували багато людей. Однією з ключових тем, яку обговорювали політики, стала війна в Україні.

Трамп вкотре заявив про те, що між Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським панує "велика ненависть", через яку їм не доводиться домовитися про мир.

"Ми говорили про Україну — це якась нескінченна боротьба… Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися", — зазначив Трамп.

Відео дня

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Путін запропонував Трампу свою роль у врегулюванні конфлікту. Однак президент США вважає, що глава Кремля міг би принести більше користі, якби міг завершити війну в Україні.

"Ми говорили про Близький Схід. Він хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і Росією. Це було б корисніше", — розповів Трамп.

Варто зазначити, що про телефонну розмову лідерів повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Розмова тривала близько години: упродовж цього часу Путін розповідав Трампу про успіхи ЗС РФ в Україні та натякав на завершення війни в Ірані дипломатичним шляхом.

Окрім того, 9 березня президент США розповів про те, що Іран нібито планував напасти на Америку упродовж тижня. Лідер Білого дому оголосив про часткове зняття санкцій, пов'язаних з нафтою, задля врегулювання цін.

Нагадаємо, раніше Трамп відреагував на стрімке підвищення цін на нафту, заявивши про те, що "тільки дурні можуть думати інакше".