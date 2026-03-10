Путин "хочет быть полезным": Трамп раскрыл подробности разговора с главой Кремля

В ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным глава Кремля сказал, что "хочет быть полезным".

Путин хотел бы прислужиться Трампу в ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке. Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции 9 марта.

Дональд Трамп назвал разговор с ним "очень хорошим", а также добавил, что на линии во время общения лидеров находились много людей. Одной из ключевых тем, которую обсуждали политики, стала война в Украине.

Трамп в очередной раз заявил о том, что между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским царит "большая ненависть", из-за которой им не приходится договариваться о мире.

"Мы говорили об Украине — это какая-то бесконечная борьба... Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", — отметил Трамп.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин предложил Трампу свою роль в урегулировании конфликта. Однако президент США считает, что глава Кремля мог бы принести больше пользы, если бы мог завершить войну в Украине.

"Мы говорили о Ближнем Востоке. Он хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы полезнее", — рассказал Трамп.

Стоит отметить, что о телефонном разговоре лидеров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. Разговор длился около часа: в течение этого времени Путин рассказывал Трампу об успехах ВС РФ в Украине и намекал на завершение войны в Иране дипломатическим путем.

Кроме того, 9 марта президент США рассказал о том, что Иран якобы планировал напасть на Америку в течение недели. Лидер Белого дома объявил о частичном снятии санкций, связанных с нефтью, для урегулирования цен.

Напомним, ранее Трамп отреагировал на стремительное повышение цен на нефть, заявив о том, что "только дураки могут думать иначе".