"Тільки дурні можуть думати інакше": Трамп відреагував на стрімке підвищення цін на нафту

Президент США Дональд Трамп прокоментував стрімке підвищення цін на нафту на тлі конфлікту на Близькому Сході, заявивши про те, що це "невелика ціна" за мир.

Ріст цін на нафту до понад 100 доларів за барель глава Білого дому вважає очікуваним і не бачить у цьому проблеми, оскільки підвищення вважає "короткостроковим". Про це Дональд Трамп написав 9 березня на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами політика, "короткострокові" підвищення вартості нафти швидко впадуть. Це станеться тоді, коли США зможуть ліквідувати загрозу з боку Ірану, пояснив Трамп.

"Короткострокові ціни на нафту, які швидко впадуть, коли буде ліквідовано ядерну загрозу з боку Ірану, є дуже невеликою ціною за безпеку та мир у США та світі", — наголосив глава Білого дому.

Політик також різко відреагував на критику стрімкого росту вартості нафти.

"Тільки дурні можуть думати інакше!", — додав Трамп.

Скриншот | реакція Трампа на паніку через підвищення цін на нафту

Таку реакцію Дональда Трампа спричинила новина пізно ввечері у неділю, коли ціни на нафту стрімко злетіли до понад 100 доларів за барель. Агентство Reuters повідомляло, що ф'ючерси на американську нафту подорожчали більш ніж на 20% на початку торгів у понеділок: це відбулося на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Аналітики прогнозують, що навіть у випадку швидкого завершення війни в Ірані підвищення цін все одно загрожує країнам світу. Все через те, що постачальники через конфлікт зіштовхнулися зі значними пошкодженнями об'єктів, порушенням логістики, а також підвищеними ризиками для судноплавства.

Нагадаємо, 8 березня видання Daily Mail повідомило, що у Британії запасів газу залишилося на 2 дні, а в Європи — на кілька тижнів: війна в Ірані може загрожувати газовим дефіцитом.

6 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Америка дозволила Індії знову купувати російську нафту.