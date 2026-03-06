Короткочасний захід: США дозволили Індії знову купувати російську нафту

Міністерство фінансів США вводить тимчасовий 30-денний дозвіл для індійських нафтопереробних заводів на закупівлю російської нафти.

Цей захід дозволяє тільки угоди з нафтою, що вже перебуває в морі, тому не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, запевнив у Х міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід послабить тиск, спричинений спробою Ірану захопити світовий енергетичний ринок", наголосив він, а також необхідний для того, щоб забезпечити безперебійний потік нафти на світовий ринок.

Бессент також похвалив президента США Дональда Трампа, енергетична програма якого призвела до того, що "видобуток нафти і газу досяг рекордних рівнів"/

Заява Мінфіну США з'явилася за два дні після того, як агентство Reuters повідомило, що Росія готова переспрямувати нафту, oj "застрягла" на підсанкційних танкерах у морі, до Індії, щоб компенсувати перебої в постачанні з Близького Сходу. Біля індійських територіальних вод перебувають близько 9,5 мільйона барелів російської нафти, і РФ готова доставити їх протягом найближчих тижнів.

Після того, як Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, через яку до Індії надходило близько 40% імпорту нафти, третій за величиною споживач змушений шукати альтернативні шляхи отримання нафти.

Раніше Індія на вимогу США почала скорочувати закупівлю нафти в Росії, проте зараз, схоже, ситуація може істотно змінитися.

За інформацією анонімних галузевих джерел, РФ готова допомогти Індії задовольнити до 40% її потреб у нафті.

Імпорт російської нафти в Індію в січні впав приблизно до 1,1 мільйона барелів на добу, найнижчого рівня з листопада 2022 року, оскільки Нью-Делі домагався скасування американських тарифів, унаслідок чого частка Москви в загальному обсязі імпорту нафти знизилася до 21,2%.

У лютому ця частка знову зросла приблизно до 30%.

Тим часом ситуація на Близькому Сході продовжує залишатися напруженою, а Ормузька протока, через яку йшло 20% світової нафти, фактично закрита для судноплавства, що впливає на світові ціни на нафту і нафтопродукти.

Це торкнулося й України, де паливо на АЗС дорожчає щодня, а експерти прогнозують зростання ціни на бензин до 100-150 грн/л.

Зі свого боку Іран запевняє, що не закривав протоку, і це зробили нібито американці.