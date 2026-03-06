Кратковременная мера: США разрешили Индии снова покупать российскую нефть

Министерство финансов США вводит временное 30-дневное разрешение для индийских нефтеперерабатывающих заводов на закупку российской нефти.

Эта мера разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море, поэтому не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, заверил в Х министр финансов США Скотт Бессент.

"Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана захватить мировой энергетический рынок", подчеркнул он, а также необходима для того, чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок.

Бессент также похвалил президента США Дональда Трампа, энергетическая программа которого привела к тому, что "добыча нефти и газа достигла рекордных уровней"/

Відео дня

Заявление Минфина США появилось через два для после того, как агентство Reuters сообщило, Россия готова перенаправить нефть, которая "застряла" на подсанкционных танкерах в море, в Индию, чтобы компенсировать перебои в поставках с Ближнего Востока. Около индийских территориальных вод находятся около 9,5 миллионов баррелей российской нефти, и РФ готова доставить их в течение ближайших недель.

После того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который в Индию поступало около 40% импорта нефти, третий по величине потребитель вынужден искать альтернативные пути получения нефти.

Ранее Индия по требованию США начала сокращать закупку нефти в России, однако сейчас, похоже, ситуация может существенно измениться.

По информации анонимных отраслевых источников, РФ готова помочь Индии удовлетворить до 40% ее потребностей в нефти.

Импорт российской нефти в Индию в январе упал примерно до 1,1 миллиона баррелей в сутки, самого низкого уровня с ноября 2022 года, поскольку Нью-Дели добивался отмены американских тарифов, в результате чего доля Москвы в общем объеме импорта нефти снизилась до 21,2%.

В в феврале эта доля снова выросла примерно до 30%.

Тем временем ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, а Ормузский пролив, через который шло 20% мировой нефти, фактически закрыт для судоходства, что влияет на мировые цены на нефть и нефтепродукты.

Это коснулось и Украины, где топливо на АЗС дорожает каждый день, а эксперты прогнозируют рост цены на бензин до 100-150 грн/л.

В свою очередь Иран уверяет, что не закрывал пролив, и это сделали якобы американцы.