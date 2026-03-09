Вперше з 2022 року: ціни на нафту стрімко злетіли до понад 100 доларів за барель

У неділю, 8 березня, ціни на нафту вперше з часів початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 перевищили позначку у 100 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту подорожчали більш ніж на 20% на початку торгів у понеділок на тлі конфлікту на Близькому Сході. Про це пише агентство Reuters.

Причиною стало посилення побоювань інвесторів через скорочення постачань та тривалі перебої у перевезеннях через Ормузьку протоку. Станом на 22:00 годину ф'ючерси на марку West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 20,34 долара за барель і на 14,83 долара, або 16,31%, до 105,73.

"У п'ятницю базовий контракт піднявся на 12% і за останній тиждень зріс на 36%", — аналізує видання.

Водночас еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши позначки у 104 долари за барель, повідомляє CNN.

Відео дня

Чим загрожує війна на Близькому Сході

Reuters повідомляє, що у неділю Ізраїль розширив масштаби воєнної кампанії до центру Бейрута і завдали ударів по іранських військових у столиці Лівану. Війна на Близькому Сході може спричинити те, що споживачі та підприємства по всьому світу стикнуться з підвищенням цін на паливо на кілька тижнів або місяців.

Навіть якщо війна швидко закінчиться, підвищення цін все одно загрожує країнам, оскільки постачальники зіштовхнулися зі значними пошкодженнями об'єктів, порушенням логістики та підвищеними ризиками для судноплавства.

За прогнозами CNN, тривале підвищення цін може зокрема сколихнути США, загостривши проблеми Америки з доступністю. Обмеження транспортування через Ормузьку протоку фактично залишило виробників без місця для зберігання нафти, яка видобувається. Це також означає те, що чимало виробників скорочують обсяги видобутку, а отже, напруженість на ринку не обіцяє спадати найближчим часом.

Нагадаємо, 8 березня видання Daily Mail повідомляло, що Велика Британія має запаси газу лише на 2 дні, а Європа — на кілька тижнів: війна на Близькому Сході загрожує газовим дефіцитом.

Також 7 березня Гетманцев попередив про можливий реальний дефіцит бензину в Україні через війну на Близькому Сході.