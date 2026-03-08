У Британії запасів залишилося на 2 дні, в Європи — на кілька тижнів: війна в Ірані загрожує газовим дефіцитом, — ЗМІ

Конфлікт на Близькому Сході спричинив закриття найбільшого у світі газового об'єкта та закриття ключового судноплавного каналу, через що над Великою Британією нависла загроза дефіциту.

Британія має запаси газу лише на два дні, у той час, як у Європі запаси розраховані на кілька тижнів. Про це 8 березня розповіло видання Daily Mail.

У National Gas опублікували нові дані, відповідно до яких у сховищах Британії залишилося 6,7 тисяч ГВт-год (гігават-годин газу). Цього обсягу вистачить лише на 1,5 дня споживання. Аналогічний показник складають запаси зрідженого природного газу. Якщо порівнювати з даними за 2025 рік, то тоді 18 тисяч ГВт-год, звертає увагу видання.

Натомість європейські країни набагато краще підготовлені до потенційних проблем із газопостачанням: їм наявних запасів вистачить приблизно на кілька тижнів.

Відео дня

Труднощі для британських споживачів створюють трейдери, які, користуючись складною ситуацією, виставляють набагато вищі ціни, ніж у Європі. Поки що Лондон платить найбільшу оптову ціну на газ в Європі, оскільки у країни не залишається іншого вибору.

Як війна на Близькому Сході впливає на ситуацію з газом та нафтою

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані стала головним чинником, що впливає на постачання газу. Майже повністю перекрита Ормузька протока, через яку йде близько 20% світових газу та нафти, а також часткова зупинка видобутку вплинули на появу загрози дефіциту у Британії та загрожує потенційними проблемами для низки країн.

Експерти попереджають, що у випадку, якщо війна на Близькому Сході затягнеться, ціни на нафту продовжуватимуть стрімко зростати. Фахівці прогнозують, що ціна може сягнути 100, або й 150 доларів за барель. Ціни на нафту вже перевершили 90 доларів, при цьому американська нафта в п'ятницю встановилася на рівні 90,90 долара, що на 36% більше, ніж було тиждень тому, пише видання.

Водночас транзит через Ормузьку протоку залишається майже закритим упродовж тижня, пише Bloomberg. За даними видання, упродовж останніх 24 годин єдиними комерційними суднами, що здійснили перетин протоки, були ті, що пов'язані з Іраном.

Bloomberg | рух суден через Ормузьку протоку майже повністю припинився

Bloomberg пише, що рух через "життєво важливу енергетичну артерію" фактично зупинився після кількох нападів на торгові судна. Водночас небезпека від ракет та дронів ставить під критичну загрозу для всіх суден, що перебувають поблизу.

Нагадаємо, 6 березня Управління морських торгівельних операцій Великої Британії повідомляло, що в Ормузькій протоці було уражено судно ОАЕ, через що весь екіпаж міг загинути.

5 березня керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в ефірі "Київ 24" розповів, що буде з цінами на паливо в Україні через ситуацію на Близькому Сході.