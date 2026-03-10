Конец войны: действительно ли Трамп спустил на тормозах вопрос мирного урегулирования

Большая активность администрации Дональда Трампа на ближневосточном направлении кардинальным образом сместила внешнеполитические американские приоритеты, и в связи с этим встреча по урегулированию российско-украинской войны была перенесена на неопределенный срок. Когда состоится очередной переговорный раунд и как в этих условиях должен действовать официальный Киев, выяснял Фокус.

В понедельник, 9 марта Владимир Зеленский провел совещание с украинской командой переговорщиков относительно встречи с делегациями России и США. По итогам разговора глава государства сообщил, что трехсторонняя "мирная" коммуникация, которая была запланирована на эту неделю, перенесена. Такой шаг, уточнил президент, инициирован американской стороной. Он пояснил, что сейчас приоритет американской стороны "и все внимание" приковано к войне против иранского режима. Отдельно действующий гарант украинской Конституции подчеркнул, что Киев готов к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.

Владимир Зеленский напомнил, что Кремль пытается использовать обострение ситуации на Ближнем Востоке в свою геополитическую пользу Фото: Скриншот

"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", — подчеркнул нынешний хозяин Банковой.

В то же время Зеленский отметил, что Кремль пытается использовать обострение ситуации на Ближнем Востоке в свою геополитическую пользу: "Россия хочет превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически на второй фронт российской войны против Украины и всего Запада".

Отметим, что встреча по мирному урегулированию по Украине ранее была запланирована на среду, 11 марта и должна была пройти в Стамбуле. Пока же временные коммуникационные рамки, как и в целом перспективы мирного урегулирования остаются открытыми.

Просматривается ли на самом деле свет в мирно-переговорном тоннеле

Превентивно констатировав тот факт, что относительно даты и места мирных переговоров "продолжаются закулисные баталии", политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом отметил следующее: "В том, что переговоры продолжатся у меня нет никакого сомнения. Когда они состоятся — сказать трудно, но это на самом деле не имеет принципиального значения. Дело в том, что я не ожидаю от нового раунда переговоров чего-то чрезвычайного. Дай Бог, если будут новые договоренности о возвращении наших людей из плена. Это — максимум, чего можно ожидать, но в вопросах принципиальных — прежде всего территориальных никаких продвижений не прогнозирую. Там патовая ситуация, тупик, поскольку интересы Украины и России прямо противоположны и, на мой взгляд, реальный компромисс здесь невозможен в принципе".

Между тем мирные переговоры, подчеркивает эксперт, непременно продолжатся, и, вполне возможно в их рамках будет достигнут компромисс по демилитаризованной зоне Донбасса. Впрочем, по состоянию на сейчас, акцентирует Владимир Фесенко, это не устраивает россиян, "которые хотят принудить американцев склонить нас к уступкам".

"Для Украины, как государства, и для Владимира Зеленского, как президента, позиция россиян неприемлема. И, к сожалению, даже несмотря на нашу помощь на ближневосточном направлении, ожидать давления на РФ со стороны Белого дома не приходится. Трамп мыслит по-другому, по-бизнесовому, поэтому единственное, что в обмен на наши беспилотники-перехватчики мы можем получить дополнительную порцию систем для Patriot. Но в любом случае должны понимать, что Трамп не будет играть на нашей стороне. Единственный момент, где американский президент остается последовательным — это то, что он не играет на нашей стороне", — акцентирует Владимир Фесенко.

При этом политолог считает, что глава Белого дома и в дальнейшем будет активно двигать процесс мирного урегулирования российско-украинской войны. "Логика Трампа относительно того, что Россия больше, а значит Украина должна идти на уступки, к сожалению, остается неизменной. Трамп не выйдет из игры, но думаю, что нам сейчас нужно подталкивать американцев к изменению переговорной парадигмы и возвращению их к тому, с чего они начинали год назад. Имею в виду простую идею: договариваться нужно не о каком-то всеобъемлющем и всеобъемлющем мирном соглашении, а о простой вещи — прекращении огня вдоль линии фронта. Но если переговоры зациклятся на территориальном вопросе, тогда все, тупик, выхода из которого я не вижу", — отмечает Владимир Фесенко. Политолог считает, что в дальнейшем переговоры по Украине будут продолжаться инерционно.

"Лично я не вижу желания американской стороны изменить переговорный формат и в этом главная проблема. Поэтому, извините, но я скептик — не хочу выдавать желаемое за действительное. Да, то, что мы предлагаем американцам определенные услуги на Ближнем Востоке — это правильно. Собственно это — демонстрация того, что у нас есть определенные козыри, но, как бы досадно это ни было бы констатировать, это не изменит кардинальным образом мирно-переговорную погоду", — заключает Владимир Фесенко.

В том, что единственный прогресс в мирно-переговорном процессе на данном этапе может заключаться только в гуманитарной компоненте(обмен пленными и т.д.) убежден политолог Виктор Небоженко.

"Параллельно с гуманитарными вопросами, скажу так осторожно — могут в рамках новых переговорных раундов обсуждаться предметно форматы возможных вариантов приостановления войны. К сожалению, мы допустили огромную ошибку, выведя переговоры в публичную плоскость. Такие вещи должны происходить за кулисами — через разведку, олигархов, родственников и так далее. А вот публичные переговоры следует проводить только после того, когда приостановлены военные действия", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "Трампу уже надоела иранская война и он с огромным удовольствием хочет вернуться к нашему вопросу" Фото: Los Angeles Times

Учитывая вышеизложенное, Виктор Небоженко делает следующий вывод: "Теперь у противника есть два окна возможностей — он может одновременно публично обсуждать свистопляски вокруг мира и бомбить Украину. Но если оценивать ситуацию с оптимистического угла, то можно констатировать, что Трампу уже надоела иранская война и он с огромным удовольствием хочет вернуться к нашему вопросу".

Побуждает главу Белого дома к возвращению к мирному урегулированию по Украине, убежден политолог, Европа, а конкретно Германия, которая устами канцлера Мерца на днях заявила о неприятии мира без участия в процессе евросоюзников. Евроатлантизм, резюмирует Виктор Небоженко, "уже не склеить, как кружку и теперь Америке и Европе крайне необходимо искать альтернативные варианты".

Дональд Трамп, говорит эксперт, чрезвычайно эмоциональный человек и Украина должна оперативно воспользоваться нынешней "иранской" уязвимостью главы Белого дома в свою пользу.

Общую волну экспертного скептицизма в разговоре с Фокусом поддержал и политолог Олег Саакян. "Без реального изменения на поле боя не будет изменения на дипломатическом "фронте" — это должны понимать всегда и всегда. Дипломатия должна априори опираться на военную силу", — отмечает политолог.

Президент США, отмечает эксперт, "все еще очень хочет договориться с Путиным", а затем Украина должна максимально кооперироваться с Европой, параллельно поддерживая общественную опору внутри нашего государства.