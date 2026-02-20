Мир на горизонте: почему президент Зеленский увидел свет в конце переговорного тоннеля

Президент Зеленский заявил о том, что видит в контексте мирных переговоров в Женеве определенный прогресс в решении вопросов военного толка и критикует Москву за перманентные манипуляции, касающиеся исторических моментов. На какой стадии сейчас находится дипломатический процесс по мирному урегулированию, выяснял Фокус.

Президент Украины накануне в интервью известному британскому журналисту, телеведущему и писателю Пирсу Моргану заявил, что не нуждается в исторических справках от Путина или его окружения, потому что это лишь затягивает мирные переговоры и отнюдь не способствует завершению войны.

"Мы уважаем историю. Я имею свой взгляд, почему он (Путин, — Фокус) начал войну. Весь этот бред, который он поднимает в разговорах с американцами — про Петра І и тому подобное — я не нуждаюсь в этом... Для завершения войны и для перехода к дипломатии мне не нужен весь этот исторический бред, который лишь для того, чтобы откладывать завершение войны", — отметил глава государства.

Зеленский о Путине: "Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине" Фото: Скриншот

Подчеркнув, что прочитал не меньше исторических книг, чем Путин, Зеленский добавил: "Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине. Просто потому, что я бывал в России во многих городах. И знал там много людей. Он никогда не был в Украине столько раз. Он был только в больших городах. Я был в маленьких городах от севера до юга. Везде. Я знаю их менталитет. Россияне решили, что им нужен новый царь. Это их выбор. Но есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним, — это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду быстро завершить эту войну. Без этих огромных потерь каждый раз".

На этом фоне Владимир Зеленский также заявил по результатам двухдневных трехсторонних переговоров в Женеве о прогрессе по военному направлению и готовности продолжать диалог по политическому.

Важно

"Можем повторить": О чем забывают Путин и Мединский, когда вспоминают Петра I и Северную войну

"В военном направлении переговоры были продуктивны. Военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они в принципе почти обо всем договорились. Мониторинг точно будет с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал. Что касается политической составляющей, то переговоры были непростые. Мы видим, что есть наработки. Пока что позиции разные. То есть в военном направлении прогресс я услышал, в направлении политическом — был диалог, договорились идти дальше. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал", — резюмировал Владимир Зеленский.

В то же время Axios сообщает, что переговоры в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Мединского.

Почему Дональд Трамп ведется на кремлевский исторический бред

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с Фокусом, комментируя мирные заявления президента Украины, отметил следующее: "То, что Владимир Зеленский сказал о компоненте безопасности, мне кажется, касается прекращения огня, потому что это единственное, что можно реально обсуждать с москалями. Другое дело, что россияне воспринимают прекращение огня как финальную точку, то есть Украина должна уступить всем, сделать соответствующие изменения на конституционном уровне относительно территориальных уступок. Это вообще звучит как нонсенс, но это именно то, что предлагает враг. Впрочем, тот факт, что Мединский — старый опытный провокатор вернулся в переговорную группу, свидетельствует о намерениях Москвы не вести переговоры, а саботировать их".

Эксперт: "Трампа абсолютно не интересуют все эти Рюриковичи. Его интересуют деньги" Фото: Getty Images

По мнению эксперта, историческая карта, которой постоянно манипулирует РФ, "будет иметь вес еще достаточно долго", поскольку Дональду Трампу "такая штука очень нравится": "Действующему президенту США чрезвычайно нравится показательная имперскость, отсылки к "замечательной и классной истории" с попутным стремлением чувствовать себя ее неотъемлемой частью. Россияне поняли, что им нужно постоянно играть на струнах исторического величия. Кстати, обращу внимание на то, что когда состоялся первый после победы на президентских выборах разговор Трампа с Путиным, они, по словам главы Белого дома, говорили о величии доллара и общей величественной истории во время Второй мировой войны. То есть Трампу это очень нравится и поэтому данный тематический кейс является таким же действенным оружием, как и то, что Путин называет его гением, о чем Трамп потом вспоминает месяцами".

Между тем все "классные и красивые исторические байки россиян", акцентирует Александр Краев, не приносят президенту США ни Нобелевскую премию мира, ни статус самого эффективного мирового миротворца. "Несмотря на исторические маразматические экскурсы Мединского, мы вместо этого говорим Трампу о реальных вещах, показывая себя нормальным бизнес-партнером, в то время как россияне действительно вжились в роль подхалимов. Поэтому сейчас имеем дипломатический поединок: прагматические аргументы Украины против российских хвалебных од", — резюмирует Александр Краев.

Действительно ли мирные переговоры зашли в тупик

В том, что "никакие исторические байки Москвы" не являются для Трампа весомым аргументом, убежден политолог Владимир Фесенко.

"Все эти исторические разговоры — это, скажем так, переговорный аксессуар Путина, который в практической плоскости реализует Мединский. Но при этом, следует отметить, что в Женеве, этого исторического бреда было значительно меньше чем в Абу-Даби. В общем, для Трампа козырем, к большому сожалению, являются не исторические истории Москвы, а преимущество России в ресурсах. Россия больше, она имеет большую армию и больше денег для продолжения войны. И по законам бизнеса, как их понимает Трамп, Украина должна играть по российским правилам и соглашаться на все ее требования", — акцентирует эксперт в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "Несмотря на исторические маразматические экскурсы Мединского, мы говорим Трампу о реальных вещах" Фото: ТАСС

Исторический бред, считает политолог, на самом деле для Трампа тоже является бредом. "Трампа совершенно не интересуют все эти Рюриковичи. Его интересуют деньги. Наряду с тем еще одним козырем РФ, который вызывает большой интерес Трампа, являются природные ресурсы России", — констатирует Владимир Фесенко.

Политолог считает, что пока нет никаких предпосылок для прогресса в политически-переговорном мирном кейсе. "Единственное, что может быть (да и то у меня есть большие сомнения, что Россия на это согласится) — это рассмотрение варианта по созданию демилитаризованной зоны на Донбассе, где не будет ни украинских, ни российских войск. Если россияне вдруг согласятся на такой компромисс, тогда действительно определенный прогресс можно будет фиксировать. Я пока мало в это верю, но теоретически не исключаю. В целом же, и в территориальном вопросе в широком смысле, и в плане односторонних уступок Украины не только по Донбассу, но и в вопросах от языка до церкви я не вижу политических условий и оснований для компромисса. То есть, если акцент в дальнейших мирных переговорах в Женеве будет сделан на политической составляющей — это тупик", — подводит прогнозную черту Владимир Фесенко.

Какую комбинацию в мирно-переговорном треке разыгрывает Путин

Дональд Трамп, констатирует в разговоре с Фокусом политолог Игорь Рейтерович, в последнее время раздраженно реагирует на истории РФ о половцах и печенегах. "Все исторические псевдовыводы, как считает Путин, придают большую легитимность его злодеяниям на территории Украины. Но мне кажется, этот тезис не имеет никакого влияния на всех людей, непосредственно вовлеченных в процесс завершения войны как таковой. Именно поэтому президент Зеленский прямо и без всякой дипломатической комплиментарности об этом заявил", — подчеркивает эксперт.

Важно

Ни армии, ни флота: почему Путин мечтает быть похожим на императора Александра ІІІ, но неудачно его копирует

По его убеждению, в вопросе мирного урегулирования в ближайшее время не следует ожидать каких-либо оптимистичных новостей.

Минимум два–три месяца, прогнозирует Игорь Рейтерович, переговоры будут продолжаться в имитационном с российской стороны формате. В то же время, отмечает политолог, в гуманитарных и военных треках будет определенное движение, которое, возможно, будет сопровождаться даже подписанием конкретных документов.

Отдельно эксперт отметил, что пока у Путина будет прежде всего экономический ресурс продолжать войну в той интенсивности, которая фиксируется сейчас, до тех пор он будет продолжать свою "СВО". "Есть еще вариант, что Трампу это все окончательно надоест и он хлопнет дверью, попутно надавив на Путина, но до лета я бы на такой сценарий ставку не делал бы", — подчеркивает Игорь Рейтерович. Наряду с тем, заключает политолог, определенный политический прогресс можно ожидать с календарным окончанием зимы, хотя более ощутимые сдвиги проявятся в середине–конце лета, когда "Путин в очередной раз провалится на фронте", а "Трамп будет более нервно реагировать на ситуацию" из-за сверхважных для него выборов в Конгресс.