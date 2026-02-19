Медведев сказал, когда РФ закончит войну: первое заявление топ-чиновника после встречи в Женеве

Заместитель главы совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что россияне не хотят существовать рядом с Украиной, которая является "недружественной" страной для РФ После этого топ-чиновник Кремля, приближенный к президенту Владимиру Путину, заверил, что война завершится только при условии достижения всех без исключения поставленных целей. Что именно хочет РФ для завершения войны?

Комментарий Медведева относительно российско-украинской войны прозвучал во время визита на машиностроительный завод "Уральские локомотивы" в Екатеринбурге, написало росСМИ. Представитель Кремля посидел за рулем поезда "Финист", а затем поговорил с журналистами и рассказал, что мир наступит только тогда, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

По словам Медведева, РФ имеет две цели на российско-украинской войне. Одна из них — "демилитаризация" Украины, поскольку из-за существования этой соседней страны россияне всегда будут чувствовать себя в опасности. При этом он отметил, что эта цель — "вне контекста" мирных переговоров в Женеве. Вторая цель — "исключить возможность территориальных конфликтов" со странами, которые окружают РФ. Уточняется, что речь идет в целом о соседних странах, и о членах НАТО в частности. Глава совбеза РФ подчеркнул, что Кремль "не примирится" с "недружественными странами", и мир наступит только тогда, когда проблем со всеми соседями не будет.

Российский топ-чиновник не уточнил, какие еще страны, кроме Украины, он считает не дружественными и с которыми у россиян есть нерешенные территориальные вопросы. В частности, не ясно, идет ли речь об Эстонии, которая имеет проблемы на границе возле Нарвы, или о Казахстане, на севере которого живет много "русскоязычных" казахов.

Переговоры в Женеве — детали

Отметим, Фокус писал об итогах переговоров в Женеве, о которых упомянул Дмитрий Медведев. Трехсторонние переговоры состоялись 17-18 декабря. Российскую делегацию представлял историк Владимир Мединский. Западные медиа написали, ссылаясь на источники в Белом доме, что из-за позиции Мединского встреча зашла в тупик по политическим вопросам. В первый день переговоры продолжались шесть часов, во второй — два часа совместно посидели представители США, РФ и Украины, а потом еще 1,5 часа — личный разговор Мединского с украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Женеве. Выяснилось, что удалось согласовать вопрос мониторинга линии разграничения в случае прекращения огня. Согласно договоренностям, этим будут заниматься мониторинговые группы под руководством США. С другой стороны, нет компромисса по Запорожской АЭС и по части Донецкой области, контролируемой Украиной.

Напоминаем, 18 февраля Владимир Мединский прокомментировал итоги встречи в Женеве. Впоследствии появился короткий брифинг главы СНБО Рустема Умерова и главы офиса президента Кирилла Буданова, которые оценили результаты контактов с представителями РФ.