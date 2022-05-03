Парламент Эстонии рассмотрел возврат территорий, входящих в состав РФ

Представители консерваторов считают, что отозвав подпись под договором о границе, Эстония дала бы четкую оценку нынешней политике РФ, которая захватывает соседние территории.

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Во вторник, 3 мая, парламент Эстонии рассмотрел предложение Консервативной народной партии (EKRE) об отзыве подписи страны под нератифицированным эстонско-российским договором о границе. В итоге предложение не было поддержано. 28 парламентариев проголосовали за законопроект, 53 — высказались против. Об этом сообщает Edaily.

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Представители эстонских консерваторов считают, что соглашение о границе, о котором договорились экс-глава эстонского МИДа Урмас Паэт и его российский коллега Сергей Лавров 18 февраля 2014 года, было ошибкой.

В пояснительной записке к проекту закона Консервативной народной партии говорится, что РФ оккупировала более 5% территории Эстонии. Также отмечается, что Москва беспрерывно политически и идеологически атакует официальный Таллин. По словам зампредседателя партии Март Хельме, нужно вернуться к Тартускому мирному договору 1920 года, по которому Эстонии принадлежит Ивангород и некоторые другие территории, которые сейчас входят в состав России.

"После завершения оккупации и восстановления независимости территория Эстонии и сухопутная граница де-юре на основании правопреемственности восстанавливается так, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", — отмечается в пояснительной записке.

[ + – ] Спорные территории.

"Россия начала полномасштабную войну против Украины и пригрозила ответными мерами всем странам, которые помогали Киеву. Прогресс в этой ситуации с ратификацией соглашения о границе является государственной изменой, — пояснила Хельме, — режим Путина не является надежным партнером".

По ее словам, если бы подпись была отозвана, Эстония таким образом дала бы четкую оценку нынешней политике РФ, которая продолжает захватывать соседние территории и угрожать другим странам.

У Эстонии и РФ нет юридически очерченной госграницы. Переговоры с Москвой продолжались 10 лет, их итогом стало подписание в 2005 году пограничного договора. Вместе с тем, представители Эстонии при его ратификации включили в преамбулу упоминание о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница, по-прежнему остается в силе, что позволяет Таллину предъявлять территориальные претензии.

В свою очередь, РФ в 2005 году отозвала подпись под договорами о границе с Эстонией.

После оккупации балтийских стран СССР Эстония осталась без уезда Петсеримаа (Печорского района Псковской области) и пригорода Нарвы.

Ранее Фокус сообщал, что Эстония и Латвия — первые страны ЕС, которые признали действия российской армии в геноцидом украинцев. Представители стран Балтии также считают нужным ужесточить санкции в отношении России и ввести эмбарго на поставки российских энергоносителей.