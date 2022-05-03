Парламент Естонії розглянув повернення територій, що входять до складу РФ

Представники консерваторів вважають, що, відкликавши підпис під договором про кордон, Естонія дала б чітку оцінку нинішній політиці РФ, яка захоплює сусідні території.

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У вівторок, 3 травня, парламент Естонії розглянув пропозицію Консервативної народної партії (EKRE) щодо відкликання підпису країни під нератифікованим естонсько-російським договором про кордон. Зрештою пропозиція не була підтримана. 28 парламентаріїв проголосували за законопроєкт, 53 — висловилися проти. Про це повідомляє Edaily.

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Представники естонських консерваторів вважають, що угода про кордон, про яку домовилися ексглава естонського МЗС Урмас Пает і його російський колега Сергій Лавров 18 лютого 2014 року, була помилкою.

У пояснювальній записці до проєкту закону Консервативної народної партії йдеться, що РФ окупувала понад 5% території Естонії. Також наголошується, що Москва безперервно політично й ідеологічно атакує офіційний Таллінн. За словами заступника голови партії Март Гельме, потрібно повернутися до Тартуського мирного договору 1920 року, за яким Естонії належить Івангород і деякі інші території, які зараз входять до складу Росії.

"Після завершення окупації та відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон де-юре на підставі правонаступності відновлюється так, як це передбачено у Тартуському мирному договорі", — наголошується в пояснювальній записці.

[ + – ] Суперечливі території

"Росія розпочала повномасштабну війну проти України та пригрозила заходами у відповідь усім країнам, які допомагали Києву. Прогрес у цій ситуації з ратифікацією угоди про кордон є державною зрадою, — пояснила Гельме, — режим Путіна не є надійним партнером".

За її словами, якби підпис був відкликаний, Естонія так дала б чітку оцінку нинішній політиці РФ, яка продовжує захоплювати сусідні території та загрожувати іншим країнам.

В Естонії та РФ немає юридично окресленого держкордону. Переговори з Москвою тривали 10 років, їх підсумком стало підписання у 2005 році прикордонного договору. Разом із тим, представники Естонії під час його ратифікації додали в преамбулу згадку про те, що Тартуський мирний договір 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон, як і раніше, залишається чинним, що дозволяє Таллінну пред'являти територіальні претензії.

Зі свого боку РФ в 2005 році відкликала підпис під договорами про кордон з Естонією.

Після окупації балтійських країн СРСР Естонія залишилася без повіту Петсерімаа (Печорського району Псковської області) та передмістя Нарви.

Раніше Фокус повідомляв, що Естонія та Латвія — перші країни ЄС, які визнали дії російської армії геноцидом українців. Представники країн Балтії також вважають за потрібне посилити санкції щодо Росії та запровадити ембарго на постачання російських енергоносіїв.