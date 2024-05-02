Здолав 1700 км: естонський депутат дорогою з Таллінна до Києва зібрав €30 тисяч для ЗСУ (фото)

Під час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автомобілі і FPV-дрони.

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Естонський депутат Крісто Енн Вага на велосипеді здолав 1700 кілометрів з Таллінна до Києва, щоб допомогти ЗСУ. Дорогою йому вдалося зібрати 30 тисяч євро. Про це повідомляє "Суспільне".

Свою велоподорож він почав 26 квітня з естонської столиці.

"Коли я в'їхав в Україну, все було добре, люди дуже привітні. Отримав багато чудових емоцій від цієї поїздки", — розповів Крісто Енн Вага.

Крісто Енн Вага біля Києва

Парламентар поставив собі ціль — зібрати кошти на придбання авто та FPV-дронів для української армії.

"50 тисяч євро — такою була ціль. Також я хотів привернути увагу до війни в Україні. Ми маємо робити більше для підтримки, тому що майбутнє України і Європи взаємопов'язані", — вважає він.

Крісто Енн Вага на Майдані в Києві

Про благодійний велотур депутат повідомив ще 20 квітня. Він зазначив, що члени естонського парламенту та уряду кожного дня шукають нові шляхи, щоб сприяти допомозі Україні перемогти у війні. Водночас він вирішив зробити це і від себе особисто.

3 травня депутат Крісто Енн Вага планує зустрітися з військовими з різних бригад Сил оборони України, щоб дізнатись про їхні потреби у майбутньому. Також він проведе декілька офіційних зустрічей в Києві.

Нагадаємо, що депутат парламенту Естонії Крісто Енн Вага розпочав свій велотур з Таллінна до Києва. Метою такого вчинку став збір коштів для забезпечення потреб Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що житель Хмельницького Олексій Кордзіховський за 1 хвилину відкрив зубами понад 50 пляшок із пивом і встановив національний рекорд України. За кожну пляшку збирав донати на дрон для ЗСУ.