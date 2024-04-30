Їдемо до перемоги: естонський депутат анонсував велотур з Таллінна до Києва (фото)

За словами Крісто Ен Вагги, основна мета його заходу – збір коштів на потреби українських військових. Зараз він у Польщі біля українського кордону.

Related video

Депутат парламенту Естонії Крісто Енн Вага розпочав свій велотур з Таллінна до Києва. Метою такого вчинку є збір коштів для забезпечення потреб Сил оборони України. Про це він написав у соціальних мережах.

Зокрема у своєму дописі в Х Енн Вага зазначив, шо вже встиг подолати більш як 1000 кілометрів. Зараз він знаходиться в Польщі та наближається до кордону України.

"Круїз у вітряній, але чарівній Польщі. Понад 1000 км мого шляху подолано, і ввечері я буду вже зовсім близько від чудової України", — написав він.

Крісто Енн Вага

Про наміри почати свою поїздку депутат повідомив ще 20 квітня. Тоді Енн Вага зазначив, що члени естонського парламенту та уряду кожного дня шукають нові шляхи, щоб сприяти допомозі Україні перемогти у війні. Разом з цим він вирішив зробити це і від себе особисто, тому й почав велопоїздку з естонської до української столиці.

Важливо

"Могли опинитися на місці України": в МЗС Естонії заявили, що вступ до НАТО запобіг нападу РФ

Протяжність його маршруту із Талліна до Києва становить 1700 кілометрів. Впродовж цієї поїздки він планує зібрати гроші на машини, дрони для Сил оборони. Збір коштів проводиться разом з однією з "бригад" NAFO — інтернет-спільнотою, яка займається протидією пропаганді та дезінформації Росії, а також допомагає збирати кошти на ЗСУ.

На сторінці збору, який він дав назву Ride for the Victory (Їдемо до перемоги), уже понад 26,5 тисячі євро. Мета — 50 тисяч.

26 квітня стало відомо, що Україна отримає патрульні катери, які передадуть Естонія і Данія. Вони допоможуть захищати українське море від агресії РФ.

До того ж Фокус писав, що естонська влада запропонувала план фінансування України у розмірі 120 мільйонів євро.