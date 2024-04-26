Україна отримала два патрульні катери від Естонії та Данії (фото)

В Міністерстві оборони Естонії зазначили, що ці катери допоможуть захистити територіальні води України від російської агресії.

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Естонія та Данія передали Україні два патрульних катери, які дадуть змогу пильніше спостерігати за українськими морськими шляхами та кордонами. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

"Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з Данією. Така допомога дає змогу Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води, щоб зупинити російську агресію", — йдеться у повідомленні.

Яку ще військову техніку прибалтійські держави передали Україні

Ще у жовтні 2022 року естонська влада передала українським військовим дрони, які громадяни Росії намагалися придбати для своєї армії. Водія, який планував перевезти безпілотники, заарештували та відправили до в'язниці.

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Естонія підтримала чеську ініціативу і закупить ще 1,2 млн артснарядів для України

У січні 2023 року посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що Таллінн віддає Києву всі свої гаубиці FH70 і Д-30. Тоді в естонському посольстві в Україні заявили, що хочуть створити прецедент, щоб в інших країнах "не залишилося виправдань", чому вони не можуть передавати озброєння для перемоги у війні.

А вже у квітні 2024 року Литва передала Україні легкий ударний штурмовик L-39ZA "Альбатрос". Це був перший випадок передачі військової авіації від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

4 квітня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що її держава незабаром відправить Києву партію військових дронів на загальну суму 1 млн євро, а також внесе 10 млн євро в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.

"Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам", — сказала Сіліня.

Крім того, 23 квітня Литва ще передала Збройним силам України бронетранспортери М577, які виконують функції мобільного командного пункту.

Нагадаємо, 25 квітня міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підтримав ідею повернення чоловіків призовного віку в Україну. Він запевнив, що "збирати й відвозити" чоловіків ніхто не буде. Однак, за його словами, для них можна було б запровадити певні обмеження.

21 квітня стало відомо, що Латвія планує ухвалити рішення, яке передбачає поступову відмову від вивчення російської мови в школах як другої іноземної. За даними Міністерства освіти й науки Латвії, російська мова викладається як друга іноземна майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується, оскільки не вистачає вчителів інших мов.