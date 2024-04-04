Латвія передасть Україні дронів на 1 млн євро, — прем'єр-міністерка (фото, відео)

Латвія незабаром відправить Києву партію військових дронів на загальну суму в 1 млн євро, а також внесе 10 млн євро в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів, розповіла очільниця уряду.

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Цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги від Латвії, у якому балтійська країна передасть Україні дрони, загальною вартістю 1 млн євро, а також матеріально-технічні засоби для військових, боєприпаси та озброєння. Про це на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

"Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам", — сказала Сіліня.

Вона уточнила, що "зовсім скоро" ці дрони будуть надіслані до України.

Крім того, за словами прем'єрки, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

"Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас", — наголосила Сіліня.

Спільне засідання українського та латвійського прем'єрів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сілінія Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сілінія

Нагадаємо, 27 березня Кабінет міністрів Латвії вирішив продати з аукціону земельну ділянку в Ризі на вул. Маріяс, 7, і розташовану на ній будівлю — так званий "Будинок Москви", який раніше належав уряду столиці РФ, тобто перебував у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є президент РФ Володимир Путін і міський голова Москви Сергій Собянін.

25 березня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що європейські країни повинні почати підготовку до вірогідного зіткнення з російською армією. Йдеться, зокрема, про можливість повернення призову на військову службу.