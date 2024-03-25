"Ніхто не хоче повторення ситуації в Україні": Латвія закликала НАТО відновити призов до армії

Президент балтійської країни Едгарс Рінкевичс визнає, що йдеться про непопулярні рішення, оскільки у Європі є труднощі під час набору до збройних сил.

Related video

Європейські країни вже повинні почати підготовку до вірогідного зіткнення з російською армією. Йдеться, зокрема, про можливість повернення призову на військову службу. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Financial Times.

Політик висловив переконання, що світу варто задуматися про повернення до практики витрат періоду "холодної війни", а також винести на обговорення перспективу відновлення обов'язкової військової служби, аби збільшити чисельність особового складу збройних сил.

Водночас латвійський лідер не виключає, що його пропозиція не стане популярною: зараз у всіх європейських країнах є труднощі під час набору, тому завдяки призову можна створити більш потужний військовий резерв, який допоможе стримати Росію. Рінкевичс зазначив, що ніхто не зацікавлений у війні, водночас нікому також не хочеться стати об'єктом нападу. До того ж, продовжив президент Латвії, нікому не хочеться бачити повторення ситуації в Україні.

За словами Едгнарса Рінкевичса, військове керівництво зацікавлене у наявності повністю професійних збройних сил.

Країни Європи підтримали пропозицію щодо відновлення військового призову

У Франції майже дві третини населення виступають за запровадження регулярного призову до армії. Так, за даними опитування на замовлення Le Journal du dimanche у цій країні прихильниками відновлення проходження в обов'язковому порядку військової служби є 65% чоловіків та 63% жінок. Водночас за таку ідею виступають 58% опитаних французів віком до 35 років, а серед людей старших 65 років ця частка зростає до 70%.

Водночас президент Естонії Алар Каріс запропонував вивчити можливість запровадження спеціального податку для забезпечення фінансування військових закупівель. Він переконаний, що Європа повинна досягнути оборонних витрат рівня Сполучених Штатів, тобто більш ніж вдвічі більше за нинішні рівні.

Естонський уряд, у свою чергу, оприлюднив пропозицію щодо введення "податку на оборону", аби збільшити військові витрати до показника до 3% ВВП. Однак навряд чи ця ініціатива буде запроваджена раніше 2026 року.

Нагадаємо, що 18 березня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія не має наміру зупинятися лише в Україні, а тому європейські країни вже зараз повинні готуватися до війни.

Також видання Wall Street Journal 22 березня писало, що аби мати здатність протистояти Росії без допомоги США, Європі потрібно щонайменше 20 років. При цьому збільшення видатків на оборону вимагатиме скорочення військових витрат.