"Никто не хочет повторения ситуации в Украине": Латвия призвала НАТО возобновить призыв в армию

Президент балтийской страны Эдгарс Ринкевичс признает, что речь идет о непопулярных решениях, поскольку в Европе есть трудности при наборе в вооруженные силы.

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Европейские страны уже должны начать подготовку к вероятному столкновению с российской армией. Речь идет, среди прочего, о возможности возвращения призыва на военную службу. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, информирует Financial Times.

Политик выразил убеждение, что миру стоит задуматься о возвращении к практике расходов периода "холодной войны", а также вынести на обсуждение перспективу восстановления обязательной военной службы, чтобы увеличить численность личного состава вооруженных сил.

В то же время латвийский лидер не исключает, что его предложение не станет популярным: сейчас во всех европейских странах есть трудности при наборе, поэтому благодаря призыву можно создать более мощный военный резерв, который поможет сдержать Россию. Ринкевичс отметил, что никто не заинтересован в войне, в то же время никому также не хочется стать объектом нападения. К тому же, продолжил президент Латвии, никому не хочется видеть повторения ситуации в Украине.

По словам Эдгнарса Ринкевичса, военное руководство заинтересовано в наличии полностью профессиональных вооруженных сил.

Страны Европы поддержали предложение о восстановлении военного призыва.

Во Франции около двух третей населения выступают за введение регулярного призыва в армию. Так, по данным опроса по заказу Le Journal du dimanche в этой стране сторонниками восстановления прохождения в обязательном порядке военной службы являются 65% мужчин и 63% женщин. В то же время за такую идею выступают 58% опрошенных французов в возрасте до 35 лет, а среди людей старше 65 лет эта доля возрастает до 70%.

В то же время президент Эстонии Алар Карис предложил изучить возможность введения специального налога для обеспечения финансирования военных закупок. Он убежден, что Европа должна достичь оборонных расходов уровня Соединенных Штатов, то есть более чем вдвое больше нынешних уровней.

Эстонское правительство, в свою очередь, обнародовало предложение о введении "налога на оборону", чтобы увеличить военные расходы до показателя до 3% ВВП. Однако вряд ли эта инициатива будет введена раньше 2026 года.

Напомним, что 18 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не намерена останавливаться только в Украине, а потому европейские страны уже сейчас должны готовиться к войне.

Также издание Wall Street Journal 22 марта писало, что чтобы иметь способность противостоять России без помощи США, Европе нужно не менее 20 лет. При этом увеличение расходов на оборону потребует сокращения военных расходов.