Чтобы выстоять против РФ без США Европе нужны 20 лет на подготовку, — WSJ

Европейским странам придется увеличивать расходы на оборону за счет сокращения социальных расходов, чтобы иметь возможность противостоять России, считают эксперты.

Related video

Война в Украине обнажила слабые места в военном потенциале стран Европы. Чтобы их устранить нужны годы, даже если правительства этих стран сделают приоритетными военные расходы. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Отмечается, что согласно анализу экспертов, Европе понадобится не менее 20 лет, чтобы создать силу, способную противостоять российскому вторжению в Литву или Польшу без участия США. В то же время Россия сможет восстановить свой военный потенциал за значительно более короткие сроки.

Важно

Несколько стран НАТО заинтересовались идеей Макрона отправить войска в Украину, — посол Франции

"Хотя в Украине было уничтожено огромное количество российской техники, многие европейские чиновники говорят, что Москва может восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания войны. Между тем НАТО исчерпало собственные запасы оружия, чтобы удерживать Украину в вооружении. Поскольку армии нужны годы, чтобы планировать, снаряжать и тренировать силы, европейские правительства сталкиваются с немедленными и жесткими компромиссами по расходам", — пишет WSJ.

Эксперты уверены, что для того, чтобы обойтись без США Европа должна тратить ежегодно на оборону 3% ВВП.

По результатам недавнего исследования немецкого Института экономических исследований Ifo, большинство стран Европы могут достичь 2% военных расходов, если сократят другие государственные расходы менее чем на 1%. Но чтобы достичь 3% надо перевести несколько процентных пунктов государственных расходов на оборону.

Ifo подсчитал, что хотя военные расходы европейских стран НАТО вернулись к уровню 1991 года на основе цен 2023 года, социальные расходы выросли более чем вдвое. За это время они поглотили почти 50% государственных расходов. Это сделало Европу зависимой от США в военной сфере.

Сейчас военные эксперты ЕС рассматривают варианты, как НАТО может действовать без поддержки США.

Напомним, что в ЕС столкнулись с проблемой — из армий стран НАТО начали увольняться солдаты. Поэтому Хорватия начала серьезно обдумывать возможность возвращения военной службы, а Дания хочет, чтобы, кроме мужчин, срочную службу проходили также и женщины.

Ранее сообщалось, что Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат. Их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье.