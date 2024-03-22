Щоб вистояти проти РФ без США Європі потрібні 20 років на підготовку, — WSJ

Європейським країнам доведеться збільшувати витрати на оборону за рахунок скорочення соціальних видатків, щоб мати змогу протистояти Росії, вважають експерти.

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Війна в Україні викрила слабкі місця у віськовому потенціалі країн Європи. Щоб їх усунути потрібні роки, навіть якщо уряди цих країн зроблять приіоритетними воєнні витрати. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Зазначається, що згідно з аналізом експертів, Європі знадобиться щонайменше 20 років, щоб створити силу, здатну протистояти російському вторгненню до Литви чи Польщі без участі США. В той же час Росія зможе відновити свій військовий потенціал за значно коротші терміни.

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"Хоча в Україні було знищено величезну кількість російської техніки, багато європейських чиновників кажуть, що Москва може відновити свою армію протягом кількох років після закінчення війни. Тим часом НАТО вичерпало власні запаси зброї, щоб утримувати Україну в озброєнні. Оскільки армії потрібні роки, щоб планувати, споряджати та тренувати сили, європейські уряди стикаються з негайними та жорсткими компромісами щодо витрат", — пише WSJ.

Експерти впевнені, що для того, щоб обійтися без США Європа має витрачати щорічно на оборону 3% ВВП.

За результатами нещодавнього дослідження німецького Інституту економічних досліджень Ifo, більшість країн Європи можуть досягти 2% воєнних витрат, якщо скоротять інші державні видатки менш ніж на 1%. Але щоб досягти 3% треба перекласти кілька відсоткових пунктів державних видатків на оборону.

Ifo підрахував, що хоча воєнні витрати європейських країн НАТО повернулися до рівня 1991 року на основі цін 2023 року, соціальні видатки зросли більш ніж удвічі. За цей час вони поглинули майже 50% державних видатків. Це зробило Європу залежною від США у військовій сфері.

Зараз військові експерти ЄС розглядають варіанти, як НАТО може діяти без підтримки США.

Нагадаємо, що в ЄС зіткнулися з проблемою — з армій країн НАТО почали звільнятися солдати. Через це Хорватія почала серйозно обмірковувати можливість повернення військової служби, а Данія хоче, аби, крім чоловіків, строкову службу проходили також і жінки.

Раніше повідомлялося, що Франція може перекинути до України 20 тисяч солдатів. Їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі.