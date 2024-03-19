В ЄС зіткнулися з проблемою: з армій країн НАТО почали звільнятися солдати

Хорватія почала серйозно обмірковувати можливість повернення військової служби, а Данія хоче аби крім чоловіків строкову службу проходили також і жінки. В Польщі ж вирішили збільшити військовослужбовцям зарплату.

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Солдати в арміях країн Європи продовжують звільнятися, саме тоді, коли вони потрібні НАТО, через це країни Заходу зважують строкову або національну службу, оскільки загроза з боку Росії зростає. Про це пише Politico.

Цього тижня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню представив план, щоб стимулювати військовослужбовців залишатися на службі. Це сталося після того в парламенті Німеччини відзвітували, що у 2023 році близько 1537 солдатів звільнилися зі служби у Бундесвері, скоротивши його чисельність до 181 514 осіб.

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"Такі розмови зараз ведуться в усіх столицях, у всіх демократичних країнах, де є професійні армії без призову. На зустрічах НАТО ми можемо говорити про обладнання, але зараз ми також говоримо про… рівень утримання", — сказав Лекорню, згадавши Велику Британію та Сполучені Штати.

В цей час Хорватія почала серйозно обмірковувати можливість повернення військової служби, а Данія хоче аби крім чоловіків строкову службу проходили також і жінки. У 2011 році Німеччина скасувала призов, але оскільки багато військовослужбовців старіють, відновлюються дискусії щодо відновлення якоїсь системи державної служби.

Перед країнами виникла проблема, як зробити збройні сили привабливими для громадян в часи низького безробіття, жорсткої конкуренції з боку приватного сектору та широкого використання дистанційної роботи.

Питання не в наборі, а в утриманні

Як пише видання, у Франції військовослужбовці стали звільнятися зі служби середньому на рік раніше, ніж до того, а у Великій Британії щорічно не вистачає 1100 військовослужбовців, що складає два піхотні батальйони, попри те, що уряд уклав контракт з приватною структурою.

"Питання не в наборі, а в утриманні, ми також повинні утримувати сім'ї", — сказала на конференції в Парижі адмірал Ліза Франкетті, начальник військово-морських операцій ВМС США.

"Питання не в наборі, а в утриманні, ми також повинні утримувати сім’ї", — сказала на конференції в Парижі на початку цього року адмірал Ліза Франкетті, начальник військово-морських операцій ВМС США.

У Польщі новий уряд цього року оголосив про підвищення зарплат військовослужбовцям на 20%. Зараз мінімальна зарплата військовослужбовця складає до 6000 злотих, а кількість польських військовослужбовців зросла до 215 000 цього року.

У Франції хочуть щоб військові мали допомогу в пошуку житла, доступ до медичної допомоги та догляд за дітьми.

"Я вважаю за краще мати менше найманих працівників, щоб покращити утримання, ніж продовжувати наймання, коли кількість утриманих людей постійно падає", — сказав Лекорню.

У Німеччині в рамках зусиль зі зміцнення національної оборони уряд хоче довести чисельність збройних сил до 203 000 осіб до початку 2030-х років, але набір зростає повільно.

Нагадаємо, що Франція може перекинути до України 20 тисяч солдатів. У випадку, якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі.