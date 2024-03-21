Кілька країн НАТО зацікавилися ідеєю Макрона відправити війська до України, — посол Франції

На думку дипломата, перемога Росії в Україні матиме негативні наслідки, а багато країн після цього захочуть обзавестися ядерною зброєю.

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Серед країн НАТО знайшлися такі, яких зацікавила ідея президента Франції Емманюеля Макрона відправити війська до України. Про це на XVI Київському безпековому форумі заявив посол Франції в Україні Ґаель Весьєр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що зараз у Франції немає жодних "червоних ліній" і їй не треба ні від чого утриуватися, якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні. Послол також сказав, що РФ для Франії не ворог, а опонент, на якого вона нападати не збирається.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами. Ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", – пояснив посол.

На думку дипломата, перемога Росії в Україні матиме негативні наслідки, а багато країн після цього захочуть обзавестися ядерною зброєю.

призведе до ще більш ризикованої ситуації у світі, адже багато країн захочуть долучитися до ядерного клубу через загрозу своїй безпеці.

"Уявімо собі, якщо Росія переможе. Які уроки будуть звідси витікати? Що Росія може знищити сусіда. І це означатиме, що міжнародна спільнота не зможе нічого зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: "У нас є тепер необхідність долучитися до ядерного клубу, тому що наша безпека під ризиком". Це буде ще ризикованіша ситуація і ще нестабільніша, ніж сьогодні", – пояснив посол Франції.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон на саміті в Парижі 26 лютого допустив можливість введення західних військ в Україну. В разі ухвалення такого рішення ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

8 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що гіпотеза про відправлення військ до України не "поставлена ​​на стіл" сказав .

19 березня повідомлялося, що Франція може перекинути до України 20 тисяч солдатів, яких можуть розмістити вздовж річки Дніпро та вздовж кордону з Білоруссю.