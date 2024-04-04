Латвия передаст Украине дронов на 1 млн евро, — премьер-министр (фото, видео)

Латвия вскоре отправит Киеву партию военных дронов на общую сумму в 1 млн евро, а также внесет 10 млн евро в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов, рассказала глава правительства.

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В этом месяце предполагается следующий пакет военной помощи от Латвии, в котором балтийская страна передаст Украине дроны, общей стоимостью 1 млн евро, а также материально-технические средства для военных, боеприпасы и вооружение. Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям", — сказала Силиня.

Она уточнила, что "совсем скоро" эти дроны будут отправлены в Украину.

Кроме того, по словам премьера, в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Латвия внесет 10 млн евро.

"Уже в этом месяце предполагается следующий пакет военной помощи, в частности материально-технические средства, боеприпасы и вооружение, которые есть у нас", — отметила Силиня.

Совместное заседание украинского и латвийского премьеров Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Латвии Эвика Силиния Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Латвии Эвика Силиния

Напомним, 27 марта Кабинет министров Латвии решил продать с аукциона земельный участок в Риге на ул. Марияс, 7, и расположенное на нем здание — так называемый "Дом Москвы", который ранее принадлежал правительству столицы РФ, то есть находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

25 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны должны начать подготовку к вероятному столкновению с российской армией. Речь идет, в частности, о возможности возвращения призыва на военную службу.