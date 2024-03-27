"Дом Москвы" в Риге продадут: Латвия передаст изъятые средства Украине

Правительство Латвии решило продать через аукцион земельный участок в центре Риги, где располагается "Дом Москвы", который до национализации из-за подчинения структур принадлежал Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.

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Кабинет министров Латвии решил продать с аукциона земельный участок в Риге на ул. Марияс, 7, и расположенное на нем здание — так называемый "Дом Москвы", который ранее принадлежал правительству столицы РФ, то есть находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили в Латвийских общественных СМИ (LSM).

"Средства, полученные на аукционе (вычтя из них административные расходы), планируют передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины", — говорится в сообщении.

Сам дом был национализирован по решению Сейма еще 11 января этого года.

"По кадастровым данным Государственной земельной службы, цена участка составляет 517 083 евро, а здания — 2 348 340 евро", — отметили в LSM.

На такое решение латвийских властей уже успела отреагировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала "жесткие и крайне болезненные" для Латвии шаги в ответ на национализацию "Дома Москвы" в Риге.

25 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны должны начать подготовку к вероятному столкновению с российской армией. Речь идет, в частности, о возможности возвращения призыва на военную службу.

Кроме того, 8 марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Российскую Федерацию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого предсказать невозможно.