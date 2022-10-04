Естонія передала Україні дрони, які росіяни купували для своєї армії

Володимир Шилов намагався вивезти безпілотники у футболці "ЯРусский", але їх конфіскували, а самого чоловіка відправили до в'язниці.

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Естонська влада передала українським військовим заарештовані дрони, які громадяни Росії намагалися придбати для своєї армії. Про це посольство Естонії повідомило на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією видання "Комерсант", наприкінці травня далекобійника Володимира Шилова з Псковської області, що має подвійне російсько-естонське громадянство, затримали на кордоні Естонії з трьома дронами. Чоловік зібрав у соціальній мережі "ВКонтакте" гроші на купівлю безпілотників для російської армії, а саме — для 76-ї десантно-штурмової дивізії. Потім він вирушив до Естонії, купив там БПЛА та спробував вивезти у футболці з написом "Я русский".

[ + – ] Володимир Шилов Фото: ВКонтакте

30 травня Володимира Шилова відправили під арешт за підтримку та участь в акті агресії іноземної держави. Харьюський повітовий суд засудив росіянина до року ув'язнення, чотири місяці чоловік повинен провести в тюрмі, а термін, що залишився, стане умовним. Ймовірно, скоро Володимир опиниться на волі, проте, крім позбавлення волі, йому доведеться сплатити понад €1600 компенсації судових витрат. Дрони конфіскували.

"Пам'ятаєте "розумного" далекобійника, який у футболці "Я русский" приїхав до Естонії, щоб купити дрони для російської армії?

Його заарештували та відправили до в'язниці, естонська поліція вилучила придбані дрони та передала українським військовим", — заявила пресслужба посольства і розмістила фотографію з коробкою від квадрокоптера DJI Mini 2.

[ + – ] Дрон DJI Mini 2 Fly More Combo, переданий ЗСУ Естонією Фото: Facebook

Як пише видання ERR, естонський суд покарав ще двох чоловіків, які на прохання Володимира Шилова перевели гроші на купівлю дронів для ЗС РФ. Обох засудили до позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік та вісім місяців, а також зобов'язали заплатити 1222 євро та 1191 євро.

Раніше агентство Reuters встановило причетних до звірств у Бучі. Серед них виявилася і згадана вище 76-та десантно-штурмова дивізія, що базується у місті Псков.

Писали також, що росіяни переробляють цивільні дрони в ударні для атаки українців. ЗСУ захопили два квадрокоптери із встановленими на них вибуховими пристроями, які мали вибухнути під час зіткнення з цілями.