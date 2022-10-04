Естонія передала Україні дрони, які росіяни купували для своєї армії
Володимир Шилов намагався вивезти безпілотники у футболці "ЯРусский", але їх конфіскували, а самого чоловіка відправили до в'язниці.
Естонська влада передала українським військовим заарештовані дрони, які громадяни Росії намагалися придбати для своєї армії. Про це посольство Естонії повідомило на офіційній сторінці у Facebook.
За інформацією видання "Комерсант", наприкінці травня далекобійника Володимира Шилова з Псковської області, що має подвійне російсько-естонське громадянство, затримали на кордоні Естонії з трьома дронами. Чоловік зібрав у соціальній мережі "ВКонтакте" гроші на купівлю безпілотників для російської армії, а саме — для 76-ї десантно-штурмової дивізії. Потім він вирушив до Естонії, купив там БПЛА та спробував вивезти у футболці з написом "Я русский".
30 травня Володимира Шилова відправили під арешт за підтримку та участь в акті агресії іноземної держави. Харьюський повітовий суд засудив росіянина до року ув'язнення, чотири місяці чоловік повинен провести в тюрмі, а термін, що залишився, стане умовним. Ймовірно, скоро Володимир опиниться на волі, проте, крім позбавлення волі, йому доведеться сплатити понад €1600 компенсації судових витрат. Дрони конфіскували.
"Пам'ятаєте "розумного" далекобійника, який у футболці "Я русский" приїхав до Естонії, щоб купити дрони для російської армії?
Його заарештували та відправили до в'язниці, естонська поліція вилучила придбані дрони та передала українським військовим", — заявила пресслужба посольства і розмістила фотографію з коробкою від квадрокоптера DJI Mini 2.
Як пише видання ERR, естонський суд покарав ще двох чоловіків, які на прохання Володимира Шилова перевели гроші на купівлю дронів для ЗС РФ. Обох засудили до позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік та вісім місяців, а також зобов'язали заплатити 1222 євро та 1191 євро.
Раніше агентство Reuters встановило причетних до звірств у Бучі. Серед них виявилася і згадана вище 76-та десантно-штурмова дивізія, що базується у місті Псков.
Писали також, що росіяни переробляють цивільні дрони в ударні для атаки українців. ЗСУ захопили два квадрокоптери із встановленими на них вибуховими пристроями, які мали вибухнути під час зіткнення з цілями.