Эстония передала Украине дроны, которые россияне покупали для своей армии
Владимир Шилов пытался вывезти беспилотники в футболке "ЯРусский", но их конфисковали, а самого мужчину отправили в тюрьму.
Эстонские власти передали украинским военным арестованные дроны, которые граждане России пытались приобрести для своей армии. Об этом посольство Эстонии сообщило на официальной странице в Facebook.
По информации издания "КоммерсантЪ", в конце мая дальнобойщика Владимира Шилова из Псковской области, имеющего двойное российско-эстонское гражданство, задержали на границе Эстонии с тремя дронами. Мужчина собрал в социальной сети "ВКонтакте" деньги на покупку беспилотников для российской армии, а конкретно — для 76-й десантно-штурмовой дивизии. Затем он отправился в Эстонию, купил там БПЛА и попытался вывезти в футболке с надписью "Я русский".
30 мая Владимира Шилова отправили под арест за поддержку и участие в акте агрессии иностранного государства. Харьюский уездный суд приговорил россиянина к году заключения, четыре месяца мужчине предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок станет условным. Вероятно, скоро Владимир окажется на свободе, однако помимо лишения свободы, ему предстоит оплатить более €1600 компенсации судебных издержек. Дроны же конфисковали.
"Помните "умного" дальнобойщика, который в футболке "Я русский" приехал в Эстонию, чтобы купить дроны для российской армии?
Кроме того, его арестовали и отправили в тюрьму, эстонская полиция изъяла приобретенные дроны и передала украинским военным", — заявила пресс-служба посольства и разместила фотографию с коробкой от квадрокоптера DJI Mini 2.
Как пишет издание ERR, эстонский суд наказал еще двух мужчин, которые по просьбе Владимира Шилова перевели деньги на покупку дронов для ВС РФ. Обоих приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев, а также обязали заплатить 1222 евро и 1191 евро.
Ранее агентство Reuters установило причастных к зверствам в Буче. Среди них оказалась и упомянутая выше 76-я десантно-штурмовая дивизия, которая базируется в городе Псков.
Писали также, что россияне переделывают гражданские дроны в ударные для атаки украинцев. ВСУ захватили два квадрокоптера с установленными на них взрывными устройствами, которые должны были взорваться при столкновении с целями.