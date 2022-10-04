Эстония передала Украине дроны, которые россияне покупали для своей армии

Владимир Шилов пытался вывезти беспилотники в футболке "ЯРусский", но их конфисковали, а самого мужчину отправили в тюрьму.

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Эстонские власти передали украинским военным арестованные дроны, которые граждане России пытались приобрести для своей армии. Об этом посольство Эстонии сообщило на официальной странице в Facebook.

По информации издания "КоммерсантЪ", в конце мая дальнобойщика Владимира Шилова из Псковской области, имеющего двойное российско-эстонское гражданство, задержали на границе Эстонии с тремя дронами. Мужчина собрал в социальной сети "ВКонтакте" деньги на покупку беспилотников для российской армии, а конкретно — для 76-й десантно-штурмовой дивизии. Затем он отправился в Эстонию, купил там БПЛА и попытался вывезти в футболке с надписью "Я русский".

[ + – ] Владимир Шилов Фото: ВКонтакте

30 мая Владимира Шилова отправили под арест за поддержку и участие в акте агрессии иностранного государства. Харьюский уездный суд приговорил россиянина к году заключения, четыре месяца мужчине предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок станет условным. Вероятно, скоро Владимир окажется на свободе, однако помимо лишения свободы, ему предстоит оплатить более €1600 компенсации судебных издержек. Дроны же конфисковали.

"Помните "умного" дальнобойщика, который в футболке "Я русский" приехал в Эстонию, чтобы купить дроны для российской армии?

Кроме того, его арестовали и отправили в тюрьму, эстонская полиция изъяла приобретенные дроны и передала украинским военным", — заявила пресс-служба посольства и разместила фотографию с коробкой от квадрокоптера DJI Mini 2.

[ + – ] Дрон DJI Mini 2 Fly More Combo, переданный ВСУ Эстонией Фото: Facebook

Как пишет издание ERR, эстонский суд наказал еще двух мужчин, которые по просьбе Владимира Шилова перевели деньги на покупку дронов для ВС РФ. Обоих приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев, а также обязали заплатить 1222 евро и 1191 евро.

Ранее агентство Reuters установило причастных к зверствам в Буче. Среди них оказалась и упомянутая выше 76-я десантно-штурмовая дивизия, которая базируется в городе Псков.

Писали также, что россияне переделывают гражданские дроны в ударные для атаки украинцев. ВСУ захватили два квадрокоптера с установленными на них взрывными устройствами, которые должны были взорваться при столкновении с целями.