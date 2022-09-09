Россияне переделывают гражданские дроны в "камикадзе": ВСУ захватили два аппарата

ВС РФ прикрепляют взрывчатку к БПЛА за неимением военных ударных дронов.

Вооруженные силы Украины захватили два дрона, которые российские оккупанты переделали для атаки в режиме "камикадзе". Об этом компания "БЛИЦ Беспилотные системы" рассказала в Facebook, ссылаясь на информацию и фото от украинского воина.

Россияне берут квадрокоптеры с функцией вида от первого лица (First Person View или FPV) и прикрепляют к ним взрывные устройства. Затем БПЛА направляют к украинским позициям, чтобы взорвать и нанести как можно больший урон.

Обычно такие дроны делают для спортивных соревнований с большой полезной нагрузкой, они управляются вручную при помощи пульта и курсовой камеры. Дальность связи аппаратов может превышать 2 км, но при снижении высоты сокращается примерно до 500 м, поэтому точное направить их на большом расстоянии очень сложно.

Как передали ВСУ, захваченные модификации дронов-камикадзе получили названия "Мерлин" и "Посейдон". Первый работает на фиксированной рабочей частоте (ФРЧ) 915 МГц или с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) с шириной 1 МГц в диапазоне от 860-870 МГц, может передавать видео на частотах в диапазоне 2260-2280 МГц. "Посейдон" же передает сигнал с ППРЧ шириной 5 МГц в диапазоне 1000-1025 МГц.

[ + – ] Дрон-камикадзе "Мерлин", захваченный ВСУ

В комментариях пользователь Михаил Петях предположил, для создания дронов-камикадзе российские войска взяли квадрокоптеры китайской компании iFlight. Их преимуществом являются емкие аккумуляторы, обеспечивающие длительное время полета. Для изменения частот Россия может использовать специальное ПО, такое, как Express LRS или Crossfire.

Ранее стало известно, что в России тестируют новую модель ударных дронов "Орион". Компания "Кронштадт" позиционирует ее как конкурента турецких Bayraktar и утверждает, что аппарат поддерживает беспилотную связь, может вести разведку и нести взрывчатку, чтобы использоваться в качестве "камикадзе".

Писали также, что ВСУ использует новые дроны украинского производства, оснащенные минами и гранатометами. БПЛА назвали "Малыш" и уже отправили в одно из подразделений в Сумской области для охраны границы.