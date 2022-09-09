Росіяни переробляють цивільні дрони на "камікадзе": ЗСУ захопили два апарати

ЗС РФ прикріплюють вибухівку до БПЛА через відсутність військових ударних дронів.

Збройні Сили України захопили два дрони, які російські окупанти переробили для атаки в режимі "камікадзе". Про це компанія "БЛІЦ Безпілотні системи" розповіла у Facebook, посилаючись на інформацію та фото від українського воїна.

Росіяни беруть квадрокоптери з функцією виду від першої особи (First Person View або FPV) і прикріплюють до них вибухові пристрої. Потім БПЛА направляють до українських позицій, щоб підірвати й завдати якомога більшої шкоди.

Зазвичай такі дрони роблять для спортивних змагань із великим корисним навантаженням, ними керують вручну за допомогою пульта й курсової камери. Дальність зв'язку апаратів може перевищувати 2 км, але під час зниження висоти скорочується приблизно до 500 м, тому точно направити їх на великій відстані дуже складно.

Як передали ЗСУ, захоплені модифікації дронів-камікадзе отримали назви "Мерлін" і "Посейдон". Перший працює на фіксованій робочій частоті (ФРЧ) 915 МГц або з псевдовипадковому перелаштуванні робочої частоти (ППРЧ) з шириною 1 МГц в діапазоні від 860-870 МГц, може передавати відео на частотах у діапазоні 2260-2280 МГц. "Посейдон" передає сигнал із ППРЧ шириною 5 МГц у діапазоні 1000-1025 МГц.

[ + – ] Дрон-камікадзе "Мерлін", захоплений ЗСУ

У коментарях користувач Михайло Петях припустив, що для створення дронів-камікадзе російські війська взяли квадрокоптери китайської компанії iFlight. Їх перевагою є ємні акумулятори, що забезпечують тривалий час польоту. Для зміни частот Росія може використовувати спеціальне програмне забезпечення, таке, як Express LRS або Crossfire.

Раніше стало відомо, що в Росії тестують нову модель ударних дронів "Оріон". Компанія "Кронштадт" позиціонує її як конкурента турецьких Bayraktar і стверджує, що апарат підтримує безпілотний зв'язок, може вести розвідку та нести вибухівку, щоб використовувати як "камікадзе".

Писали також, що ЗСУ використовує нові дрони українського виробництва, оснащені мінами та гранатометами. БПЛА назвали "Малюк" і вже відправили в один із підрозділів у Сумській області для охорони кордону.