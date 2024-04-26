Украина получила два патрульных катера от Эстонии и Дании (фото)

В Министерстве обороны Эстонии отметили, что эти катера помогут защитить территориальные воды Украины от российской агрессии.

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Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера, которые позволят пристальнее наблюдать за украинскими морскими путями и границами. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

"Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с Данией. Такая помощь позволяет Украине обезопасить жизненно важные морские пути и защитить свои воды, чтобы остановить российскую агрессию", — говорится в сообщении.

Какую еще военную технику прибалтийские государства передали Украине

Еще в октябре 2022 года эстонские власти передали украинским военным дроны, которые граждане России пытались приобрести для своей армии. Водителя, который планировал перевезти беспилотники, арестовали и отправили в тюрьму.

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Эстония поддержала чешскую инициативу и закупит еще 1,2 млн артснарядов для Украины

В январе 2023 года посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что Таллинн отдает Киеву все свои гаубицы FH70 и Д-30. Тогда в эстонском посольстве в Украине заявили, что хотят создать прецедент, чтобы у других стран "не осталось оправданий", почему они не могут передавать вооружение для победы в войне.

А уже в апреле 2024 года Литва передала Украине легкий ударный штурмовик L-39ZA "Альбатрос". Это был первый случай передачи военной авиации с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

4 апреля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее государство вскоре отправит Киеву партию военных дронов на общую сумму в 1 млн евро, а также внесет 10 млн евро в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

"Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям", — сказала Силиня.

Кроме того, 23 апреля Литва еще передала Вооруженным силам Украины бронетранспортеры М577, которые выполняют функции мобильного командного пункта.

Напомним, 25 апреля министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас поддержал идею возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Он заверил, что "собирать и увозить" мужчин никто не будет. Однако, по его словам, для них можно было бы ввести определенные ограничения.

21 апреля стало известно, что Латвия планирует принять решение, которое предусматривает постепенный отказ от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного. По данным Министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается как второй иностранный почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается, поскольку не хватает учителей других языков.