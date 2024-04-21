Латвия решила отказываться от изучения русского языка в школах, — СМИ

В некоторых учебных заведениях Латвии пока не предлагают никакой альтернативы изучению русского языка, поскольку не хватает учителей других языков. Однако это должно измениться.

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Латвия на следующей неделе планирует принять решение, которое предусматривает постепенный отказ от изучения русского языка в школах как второго иностранного. Об этом сообщило Delfi.

По данным Министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается как второй иностранный почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается, поскольку не хватает учителей других языков.

Изменения, которые предлагает правительство Латвии, предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка один из официальных языков Европейского Союза, стран-членов Европейской экономической зоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

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Ни в одну из этих категорий русский язык не входит.

Сейчас в латвийских школах изучают английский язык как первый иностранный язык с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы.

Как отметило издание, во время публичного обсуждения было получено необычно много возражений от частных лиц против плана Министерства образования.

"Основные причины несогласия сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также подчеркивается, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим", — говорится в материале.

Напомним, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение по безопасности. По словам украинского президента, Рига взяла на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в области киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

17 апреля Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что через три месяца из эфиров в Украине полностью исчезнет русский язык. Негосударственный язык останется в эфирах только в виде устойчивых выражений или отдельных слов, заверил языковой омбудсмен.