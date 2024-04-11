Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности: Зеленский раскрыл подробности
По словам украинского президента, Рига взяла на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в области киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.
В четверг, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Эдгарс Ринкевичс подписали двухстороннее соглашение по безопасности. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
По словам президента, документ предусматривает, что Латвия ежегодно будет выделять Украине военную помощь на сумму, равную 0,25% от ВВП.Важно
Кроме того, глава государства отметил, что Рига взяла на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.
Зеленский подчеркнул, что Латвия также способствует интеграции Украины в ЕС и НАТО.
"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", — написал президент.
Напомним, 10 апреля, в обращении к Дельфийскому экономическому форуму, Зеленский заявил, что ВСУ не будут отступать из восточных областей Украины, а также отметил, что Киев нуждается в системах ПВО, артиллерии и дальнобойном оружии для противодействия российским захватчикам.
Кроме того, в интервью Bild от 10 апреля, Зеленский сказал, что мир не должен допустить "замораживания войны" в Украине, поскольку это будет означать лишь "перерыв", во время которого РФ подготовится к новому, более мощному наступлению.