Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности: Зеленский раскрыл подробности

По словам украинского президента, Рига взяла на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в области киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

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В четверг, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Эдгарс Ринкевичс подписали двухстороннее соглашение по безопасности. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По словам президента, документ предусматривает, что Латвия ежегодно будет выделять Украине военную помощь на сумму, равную 0,25% от ВВП.

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Украина имеет план контрнаступления, но нужно оружие, — Зеленский

Кроме того, глава государства отметил, что Рига взяла на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

Зеленский подчеркнул, что Латвия также способствует интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", — написал президент.

Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности

Напомним, 10 апреля, в обращении к Дельфийскому экономическому форуму, Зеленский заявил, что ВСУ не будут отступать из восточных областей Украины, а также отметил, что Киев нуждается в системах ПВО, артиллерии и дальнобойном оружии для противодействия российским захватчикам.

Кроме того, в интервью Bild от 10 апреля, Зеленский сказал, что мир не должен допустить "замораживания войны" в Украине, поскольку это будет означать лишь "перерыв", во время которого РФ подготовится к новому, более мощному наступлению.