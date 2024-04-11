Україна і Латвія підписали угоду про безпеку: Зеленський розкрив подробиці

За словами українського президента, Рига взяла на себе 10-річні зобов'язання з підтримки Києва в галузі кіберзахисту, розмінування та безпілотних технологій.

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У четвер, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський і президент Литви Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, документ передбачає, що Латвія щорічно виділятиме Україні військову допомогу на суму, що дорівнює 0,25% від ВВП.

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Крім того, глава держави зазначив, що Рига взяла на себе 10-річні зобов'язання з підтримки Києва у сфері кіберзахисту, розмінування та безпілотних технологій.

Зеленський підкреслив, що Латвія також сприяє інтеграції України в ЄС і НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика і прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу і незалежність", — написав президент.

Україна і Латвія підписали угоду про безпеку

Нагадаємо, 10 квітня, у зверненні до Дельфійського економічного форуму, Зеленський заявив, що ЗСУ не будуть відступати зі східних областей України, а також наголосив, що Київ потребує систем ППО, артилерії та далекобійної зброї для протидії російським загарбникам.

Крім того, в інтерв'ю Bild від 10 квітня Зеленський сказав, що світ не повинен допустити "заморожування війни" в Україні, оскільки це означатиме лише "перерву", під час якої РФ підготується до нового, потужнішого наступу.