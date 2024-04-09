Украина имеет план контрнаступления, но нужно оружие, — Зеленский

Президент Украины против "заморозки" войны, ведь считает, что российский лидер за это время нарастит производство и запасы военной техники, ракет и беспилотников, а также проанализирует все ошибки, которые Россия сделала в начале войны.

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Украина имеет план контрнаступления, но для его реализации нужно оружие, в том числе от США. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина обязательно победит, ведь у нас "нет альтернативы". В то же время пообещать и назвать конкретную дату глава государства не может. Соответствующие заявления сделал Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild во вторник, 9 апреля.

"Да, у нас есть план контрнаступления", — заверил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина может победить армию Путина только современным оружием.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но объединенный Запад имеет современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия", — сказал глава государства.

Замораживание войны — что говорит Зеленский

Российский президент Владимир Путин использует замороженную войну для подготовки к новому нападению, убежден Зеленский.

"Конечно, кое-кто будет счастлив. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это лишь до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она допустила в начале", — рассказал украинский президент немецкому журналисту.

Зеленский настойчиво предостерегает от веры в замороженную войну.

"Это как пауза, когда вы смотрите фильм. Но это не фильм, это реальность. Это пауза. Но эта пауза для Путина", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в интервью немецкому Bild президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков для Владимира Путина имеет символическое значение. Он не исключает, что оккупанты могут пытаться его захватить.

27 марта немецкая газета Die Welt писала, что Украина стоит перед угрозой перехода к обороне, а это может привести к "замороженному конфликту" уже в этом году.