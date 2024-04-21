Латвія вирішила відмовлятися від вивчення російської мови в школах, — ЗМІ

У деяких навчальних закладах Латвії наразі не пропонують жодної альтернативи вивченню російської мови, оскільки не вистачає вчителів інших мов. Проте це має змінитися.

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Латвія наступного тижня планує ухвалити рішення, яке передбачає поступову відмову від вивчення російської мови в школах як другої іноземної. Про це повідомило Delfi.

За даними Міністерства освіти й науки Латвії, російська мова викладається як друга іноземна майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується, оскільки не вистачає вчителів інших мов.

Зміни, які пропонує уряд Латвії, передбачають, що з 2026 / 2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського Союзу, країн-членів Європейської економічної зони або іноземну мову, регульовану міжурядовими угодами про освіту.

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До жодної з цих категорії російська мова не входить.

Наразі в латвійських школах вивчають англійську мову як першу іноземну мову із самого початку навчання, а другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи.

Як зазначило видання, під час публічного обговорення було отримано незвично багато заперечень від приватних осіб проти плану Міністерства освіти.

"Основні причини незгоди зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також підкреслюється, що відмова від російської мови з політичних причин неприпустима", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду. За словами українського президента, Рига взяла на себе 10-річні зобов'язання з підтримки Києва в галузі кіберзахисту, розмінування та безпілотних технологій.

17 квітня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що через три місяці з ефірів в Україні повністю зникне російська мова. Недержавна мова залишиться в ефірах лише у вигляді сталих виразів чи окремих слів, запевнив мовний омбудсмен.