Едем к победе: эстонский депутат анонсировал велотур из Таллинна в Киев (фото)

По словам Кристо Эн Вагги, основная цель его мероприятия – сбор средств на нужды украинских военных. Сейчас он находится в Польше у украинской границы.

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Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вес начал свой велотур из Таллинна в Киев. Целью такого поступка является сбор средств для обеспечения нужд сил обороны Украины. Об этом он написал в соцсетях.

В частности, в своем сообщении в Х Энн Вес отметил, что уже успел преодолеть более 1000 километров. Сейчас он находится в Польше и близится к границе Украины.

"Круиз в ветреной, но волшебной Польше. Более 1000 км моего пути преодолен, и вечером я буду уже совсем близко от замечательной Украины", — написал он.

Кристо Энн Вес

О намерениях начать свою поездку депутат сообщил еще 20 апреля. Тогда Энн Вага отметил, что члены эстонского парламента и правительства каждый день ищут новые пути, чтобы помочь Украине победить в войне. При этом он решил сделать это и от себя лично, поэтому и начал велопоездку с эстонской в украинскую столицу.

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Протяженность его маршрута из Таллина в Киев составляет 1700 километров. В течение этой поездки он планирует собрать деньги на машины, дроны для сил обороны. Сбор средств проводится вместе с одной из "бригад" NAFO — интернет-сообществом, которое занимается противодействием пропаганде и дезинформации России, а также помогает собирать средства на ВСУ.

На странице сбора, который он дал название Ride for the Victory (Едем к победе), уже более 26,5 тысяч евро. Цель – 50 тысяч.

26 апреля стало известно, что Украина получит патрульные катера, которые передадут Эстония и Дания. Они помогут защищать украинское море от злости РФ.

К тому же Фокус писал, что эстонские власти предложили план финансирования Украины в размере 120 миллионов евро.