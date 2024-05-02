Преодолел 1700 км: эстонский депутат по дороге из Таллинна в Киев собрал €30 тысяч для ВСУ (фото)
Во время путешествия ему удалось собрать почти 30 тысяч евро, за которые приобретут автомобили и FPV-дроны.
Эстонский депутат Кристо Энн Вага на велосипеде преодолел 1700 километров из Таллинна в Киев, чтобы помочь ВСУ. По дороге ему удалось собрать 30 тысяч евро. Об этом сообщает"Суспільне".
Свое велопутешествие он начал 26 апреля из эстонской столицы.
"Когда я въехал в Украину, все было хорошо, люди очень приветливые. Получил много замечательных эмоций от этой поездки", — рассказал Кристо Энн Вага.
Парламентарий поставил себе цель — собрать средства на приобретение авто и FPV-дронов для украинской армии.
"50 тысяч евро — такой была цель. Также я хотел привлечь внимание к войне в Украине. Мы должны делать больше для поддержки, потому что будущее Украины и Европы взаимосвязаны", — считает он.
О благотворительном велотуре депутат сообщил еще 20 апреля. Он отметил, что члены эстонского парламента и правительства каждый день ищут новые пути, чтобы способствовать помощи Украине победить в войне. Вместе с этим он решил сделать это и от себя лично.
3 мая депутат Кристо Энн Вага планирует встретиться с военными из разных бригад Сил обороны Украины, чтобы узнать об их потребностях в будущем. Также он проведет несколько официальных встреч в Киеве.
Напомним, что депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начал свой велотур из Таллинна в Киев. Целью такого поступка стал сбор средств для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.
Ранее сообщалось, что житель Хмельницкого Алексей Кордзиховский за 1 минуту открыл зубами более 50 бутылок с пивом и установил национальный рекорд Украины. За каждую бутылку собирал донаты на дрон для ВСУ .