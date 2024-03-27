Открыл зубами 52 бутылки: хмельничанин установил национальный рекорд Украины (фото)

Свою победу рекордсмен посвятил младшему брату, который пропал без вести во время боев на Запорожском направлении. Мужчина говорит, что готов открыть хоть тысячу бутылок, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.

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Житель Хмельницкого Алексей Кордзиховский за минуту открыл зубами более полусотни бутылок с пивом и установил национальный рекорд Украины. За каждую бутылку собирал донаты на дрон для ВСУ. Об этом пишет "Укринформ".

"Алексей Кордзиховский установил национальный рекорд, открывая зубами бутылки с металлическими крышками. За минуту он откупорил 52 бутылки вместо заявленных 30-ти. Ранее рекорда в этой номинации не было", — сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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По ее словам, у мужчины своя методика открывания бутылок, а для рекорда учитывали не только скорость, но и то, чтобы не было угрозы здоровью претендента. Рекорд фиксировали в местном пабе, а перед открыванием все бутылки проверяли на целостность.

Алексей Кордзиховский за минуту открыл зубами 52 бутылки с пивом

"Также мы учитываем креативность рекорда, чтобы привлечь как можно больше людей и больше донатов на помощь нашим Вооруженным силам", — добавила Ветрова.

В Хмельницком новоиспеченный рекордсмен Алексей занимается общественной деятельностью, увлекается путешествиями, роуп-джампингом, рукопашным боем и народной медициной.

Собранные средства он потратит на БпЛА для ВСУ

Он рассказал, что на собранные во время установления рекорда ставки приобретет беспилотник для военных. На нем он хочет написать имя своего младшего брата Олега, который пропал без вести в начале полномасштабной войны с РФ во время боев на Запорожском направлении.

"Мы потеряли с Олегом связь с конца февраля 2022 года, в его день рождения. Он участвовал в боях на Запорожском направлении. А первого апреля на звонок ответил русский солдат, сказал, что телефон взял у погибшего. Но мы не верим, может он в плену, нам до сих пор ничего не известно о брате. Надеемся, что вернется живым", — сказал Алексей.

Рекордсмен говорит, что готов открыть хоть тысячу бутылок, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.

Напомним, что в Киеве зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Домашнюю крысу-рекордсмена откормил боец ВСУ Дмитрий Павленко. Они вместе с женой Яной нашли грызуна на улице.