Відкрив зубами 52 пляшки: хмельниччанин встановив національний рекорд України (фото)

Свою перемогу рекордсмен присвятив молодшому брату, який зник безвісти під час боїв на Запорізькому напрямку. Чоловік каже, що готовий відкрити хоч тисячу пляшок, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ.

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Житель Хмельницького Олексій Кордзіховський за хвилину відкрив зубами понад пів сотні пляшок із пивом і встановив національний рекорд України. За кожну пляшку збирав донати на дрон для ЗСУ. Про це пише "Укрінформ".

"Олексій Кордзіховський встановив національний рекорд, відкриваючи зубами пляшки з металевими кришками. За хвилину він відкоркував 52 пляшки замість заявлених 30-ти. Раніше рекорду в цій номінації не було", — повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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За її словами, у чоловіка своя методика відкривання пляшок, а для рекорду враховували не лише швидкість, але й те, щоб не було загрози здоров'ю претендента. Рекорд фіксували в місцевому пабі, а перед відкорковуванням усі пляшки перевіряли на цілісність.

Олексій Кордзіховський за хвилину відкрив зубами 52 пляшки з пивом

"Також ми враховуємо креативність рекорду, аби залучити якомога більше людей і більше донатів на допомогу нашим Збройним силам", — додала Вєтрова.

У Хмельницькому новоспечений рекордсмен Олексій займається громадською діяльністю, захоплюється мандрівками, роуп-джампінгом, рукопашним боєм і народною медициною.

Зібрані кошти він витратить на БпЛА для ЗСУ

Він розповів, що на зібрані під час встановлення рекорду ставки придбає безпілотник для військових. На ньому він хоче написати ім’я свого молодшого брата Олега, який зник безвісти на початку повномасштабної війни з РФ під час боїв на Запорізькому напрямку.

"Ми втратили з Олегом зв'язок із кінця лютого 2022 року, в його день народження. Він брав участь у боях на Запорізькому напрямку. А першого квітня на дзвінок відповів російський солдат, сказав, що телефон узяв у загиблого. Але ми не віримо, може, він у полоні, нам досі нічого не відомо про брата. Сподіваємося, що повернеться живим", — сказав Олексій.

Рекордсмен каже, що готовий відкрити хоч тисячу пляшок, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що в Києві зафіксували рекорд найбільшої ваги домашнього пацюка. Домашнього щура-рекордсмена відгодував боєць ЗСУ Дмитро Павленко. Вони разом із дружиною Яною знайшли гризуна на вулиці.