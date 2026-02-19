Медведєв сказав, коли РФ закінчить війну: перша заява топчиновника після зустрічі у Женеві

Заступник глави радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що росіяни не хочуть існувати поруч з Україною, яка є "недружньою" країною для РФ Після цього топпосадовець Кремля, наближений до президента Володимира Путіна, запевнив, що війна завершиться лише за умови досягнення усіх без винятків поставлених цілей. Що саме хоче РФ задля завершення війни?

Коментар Медведєва щодо російсько-української війни пролунав під час візиту на машинобудівний завод "Уральські локомотиви" у Єкатеринбурзі, написало росЗМІ. Представник Кремля посидів за кермом потягу "Фініст", а потім поговорив з журналістами й розповів, що мир настане лише тоді, коли РФ досягне усіх поставлених цілей.

Зі слів Медведєва, РФ має дві цілі на російсько-українській війні. Одна з них — "демілітаризація" України, оскільки через існування цієї сусідньої країни росіяни завжди почуватимуться у небезпеці. При цьому він зауважив, що ця мета — "поза контекстом" мирних переговорів у Женеві. Друга ціль — "виключити можливість територіальних конфліктів" з країнами, які оточують РФ. Уточнюється, що ідеться в цілому про сусідні країни, і про членів НАТО зокрема. Глава радбезу РФ наголосив, що Кремль "не примириться" з "недружніми країнами", і мир буде лише тоді, коли проблем з усіма сусідами не буде.

Російський топчиновник не уточнив, які ще країни, окрім України, він вважає не дружніми і з якими у росіян є нерозв'язані територіальні питання. Зокрема, не ясно, чи ідеться про Естонію, яка має проблеми на кордоні біля Нарви, чи Казахстан, на півночі якого живе багато "російськомовних" казахів.

Переговори у Женеві — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підсумки переговорів у Женеві, про які згадав Дмитро Медведєв. Тристоронні переговори відбулись 17-18 грудня. Російську делегацію представляв історик Володимир Мединський. Західні медіа написали, посилаючись на джерела у Білому домі, що через позицію Мединського зустріч зайшла у глухий кут по політичних питаннях. Першого дня переговори тривали шість годин, другого — дві години спільно посиділи представники США, РФ та України, а потім ще 1,5 год — особиста розмова Мединського з українцями.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів у Женеві. З'ясувалось, що вдалось узгодити питання моніторингу лінії розмежування у випадку припинення вогню. Згідно з домовленостями, цим займатимуться моніторингові групи під керівництвом США. З іншого боку, немає компромісу по Запорізькій АЕС та по частині Донецької області, яка контролюється Україною.

Нагадуємо, 18 лютого Володимир Мединський прокоментував підсумки зустрічі у Женеві. Згодом з'явився короткий брифінг глави РНБО Рустема Умєрова та глави офісу президента Кирила Буданова, які оцінили результати контактів з представниками РФ.