Путин склоняется к мирному соглашению: как это подтверждает новый состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби
Путин начинает дозревать до мирного соглашения, и об этом говорит изменение состава переговорной группы от РФ, считает блогер Роман Шрайк. Ее возглавляет уже не несерьезный Мединский со сказками про печенегов, а руководитель ГРУ, который не будет устраивать цирк.
С марта 2022 года я постоянно писал, что Путин не готов всерьез вести переговоры о завершении войны. Главной причиной этого было отсутствие мотивации у Путина — он хотел и мог продолжать воевать.
А одним из признаков потешности переговоров был состав переговорной группы во главе с клоуном Мединским.
С конца 2025 ситуация изменилась. Пик финансовых ресурсов РФ остался позади. То есть желание воевать есть, возможность тоже есть, но размер этой возможности убывает с течением времени. И теперь, хотя Путин еще не готов заканчивать войну прямо сейчас, он как бы держит эту идею в уме. Тем более, что благодаря симпатии Трампа у него есть возможность дернуть стоп-кран в любой момент.
Состав переговорной группы также изменился. Там нет громких имен, но ее возглавляет руководитель ГУ ГШ (то самое "зловещее" ГРУ). А это не тот человек, который будет устраивать цирк, рассказывая сказки про печенегов.
У этой группы ограниченные полномочия — например, она не может принять решение по ключевому вопросу — территориальному. Но она может согласовать необходимые технические моменты, чтобы когда Путин созреет (а это может длиться еще долго), все было готово.
Я к тому, что не нужно думать, что переговорная е…нина ходит по кругу. Уже нет.
