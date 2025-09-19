Мир сейчас или катастрофа в 2026-м: как "пацанские понты" мешают Путину вовремя остановить войну
Блогер Роман Шрайк пробует понять, что сейчас в голове у Путина, и видит там метания между миром и войной. С одной стороны — надо прекращать агрессию против Украины, чтобы в 2026 году Россия не рухнула в катастрофический кризис, но с другой — как заканчивать, когда Донбасс еще не захвачен? То, что автор называет "пацанскими понтами", вряд ли даст Путину остановиться…
Путин может попасть в ловушку собственных понтов.
Сразу предупреждаю — это не прогноз, а один из вариантов развития событий.
Путин любит договариваться, когда находится в доминирующем положении. В идеале, когда переговоры проводятся под дулами танков. Так после Иловайска родился Минск-1, а во время Дебальцево — Минск-2. И горячая стадия прекратилась, хотя Россия могла идти дальше.
Думаю, сейчас в голове у Путина похожие мечтания.
Российские войска полностью захватывают Донецкую область, танки-мотоциклы рвутся к Днепру. И тут он говорит, что согласен на переговоры, где Украина подпишется под его требованиями. Трамп радостно хлопает в ладоши, Зеленский скрипит зубами, но что поделаешь.
Вот только с захватом Донецкой области у РФ ничего не получается. И динамика на земле показывает, что в ближайшие 12 месяцев полный захват им не светит.
А если Путин затягивает войну еще на год, следующей осенью в РФ будет совсем другая экономическая обстановка. Куда больше похожая на ж…пу. Да и вообще есть мнение, что если война растянется на 2026, потенциал России у…ерится на многие годы вперед.Важно
В том числе поэтому я считаю, что Путин дернет стоп-кран раньше. Но перманентный пацанский понт может помешать ему закончить вовремя. Мол, как же заканчивать, если даже Донбасс не заполучили? Мы самые крутые в мире или где?
Если быть уверенным, что Украина выдержит еще пару лет войны (в первую очередь по людям), нам было бы впору самим подталкивать Путина к продолжению. Чтобы если уж не добить гадину, так хотя бы надолго обезвредить.
К сожалению, такой уверенности нет, поэтому наша позиция — мы готовы на адекватное соглашение. Если адекватного соглашения нет, то продолжаем.
Итого. Главная интрига ближайших месяцев — в какую сторону качнется измерительный прибор в голове Путина. Когда на одной чаше возможность выйти полусухим из воды, а на другой — Донбасс и ж…па.
