Мир сейчас или катастрофа в 2026-м: как "пацанские понты" мешают Путину вовремя остановить войну

Путин может попасть в ловушку собственных понтов.

Сразу предупреждаю — это не прогноз, а один из вариантов развития событий.

Путин любит договариваться, когда находится в доминирующем положении. В идеале, когда переговоры проводятся под дулами танков. Так после Иловайска родился Минск-1, а во время Дебальцево — Минск-2. И горячая стадия прекратилась, хотя Россия могла идти дальше.

Думаю, сейчас в голове у Путина похожие мечтания.

Российские войска полностью захватывают Донецкую область, танки-мотоциклы рвутся к Днепру. И тут он говорит, что согласен на переговоры, где Украина подпишется под его требованиями. Трамп радостно хлопает в ладоши, Зеленский скрипит зубами, но что поделаешь.

Вот только с захватом Донецкой области у РФ ничего не получается. И динамика на земле показывает, что в ближайшие 12 месяцев полный захват им не светит.

А если Путин затягивает войну еще на год, следующей осенью в РФ будет совсем другая экономическая обстановка. Куда больше похожая на ж…пу. Да и вообще есть мнение, что если война растянется на 2026, потенциал России у…ерится на многие годы вперед.

В том числе поэтому я считаю, что Путин дернет стоп-кран раньше. Но перманентный пацанский понт может помешать ему закончить вовремя. Мол, как же заканчивать, если даже Донбасс не заполучили? Мы самые крутые в мире или где?

Если быть уверенным, что Украина выдержит еще пару лет войны (в первую очередь по людям), нам было бы впору самим подталкивать Путина к продолжению. Чтобы если уж не добить гадину, так хотя бы надолго обезвредить.

К сожалению, такой уверенности нет, поэтому наша позиция — мы готовы на адекватное соглашение. Если адекватного соглашения нет, то продолжаем.

Итого. Главная интрига ближайших месяцев — в какую сторону качнется измерительный прибор в голове Путина. Когда на одной чаше возможность выйти полусухим из воды, а на другой — Донбасс и ж…па.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

