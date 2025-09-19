Путин и Герасимов сигнализируют о "планах победы" в Украине: РФ толкает Запад на уступки, — ISW

"Теория победы" России в Украине от президента Владимира Путина основана на ведение войны на истощение, Москва сейчас нагнетает страх неизбежного усиления агрессии.

Военное командование России показывает приверженность теории победы президента Владимира Путина в Украине путем ведения боев на истощение. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин 18 сентября заявил, что на оккупированных территориях Украины пребывают более 700 000 российских солдат. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал "наступление оккупантов идет практически на всех фронтах". Все указанные заявления соответствуют теории победы Путина, замечают аналитики.

Москва уверена в наличии ресурсов и боевых возможностей для продолжения наступления на Украину в течение неопределенного срока с целью победы. При этом РФ сможет "переждать" поддержку Украины странами Запада и способность Сил обороны Украины противостоять агрессии.

В ISW напоминают, что Путин неоднократно заявлял о своей вере в то, что его армия достигнет всех военных целей на поле боя, даже при продвижении небольшими темпами. Кремль подталкивает Украину и Запад на уступки максималистским требованиям Путина и нагнетает страх неизбежного усиления российской агрессии.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 сентября повторил готовность к компромиссу по войне в Украине только при условии обеспечения "законных интересов безопасности" РФ, а также интересов россиян, проживающих в Украине.

Под этими терминами кремлевские чиновники, включая Лаврова, имеют в виду первоначальные требования РФ. Москва продолжает настаивать, что достигнет их военным или дипломатическим путем.

Аналитики ISW считают, что победа России в Украине не является неизбежностью. Российские успехи на поле боя достаются дорогой ценой — большими потерями. В качестве подтверждения институт приводит в пример заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что с января 2025 года оккупанты потеряли 299 210 человек убитыми и ранеными.

"Показатели потерь были непропорционально высоки по сравнению с количеством захваченной территорией Украины", — делают выводы в ISW.

Напомним, в Харьковской области россияне стремятся захватить железнодорожную станцию "Купянск-Узловой", которая идет к городу Валуйки.

Также ВС РФ приблизились к западным окраинам Покровска и важным логистическим дорогам Е-50 и О052. Российские диверсанты уже проникают в частную застройку города.